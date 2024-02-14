Uyar'dan yeni bir atılım daha

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FATİH Uyar...
Alanya'nın genç ve başarılı iş insanlarından birisi...
Su Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı...
Başında olduğu Su Yapı, her geçen gün yükselmeye devam ederken, Fatih Uyar yeni bir sektöre daha el attı...
Geçtiğimiz günlerde Gazipaşa'da çikolata evi açtı...
Açılışı sosyal medya hesabından duyuran Fatih Uyar, "Gazipaşa Çikolata Evim'de duamızı yaptık, sizlere hizmet vermeye başladık" ifadelerini kullandı...
Paylaşımını yanlış anlamadıysam, babası Ali Uyar ile birlikte bu sektöre el atan Fatih Uyar'ın, yeni işinde de başarılı olacağından hiç şüphem yok...
Ticareti çok düzgün çünkü...
"Dürüst bir iş insanı" olmaktan asla taviz vermeyen bir kişiliği var...
El attığı her alanda başarılı olmasının sırrı da bu zaten...
Sevgili dostum Fatih Uyar ve babası Ali Uyar'ı kutluyorum...
Ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.