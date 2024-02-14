Hilmi Er canla başla çalışıyor

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, göreve geldiği ilk günden beri, yönetim anlayışı ile fark yaratmaya devam ederken, yerel seçimler öncesinde canla başla çalışmaya devam ediyor...
İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'i zafere ulaştırmak adına ekibiyle birlikte sahaya inen Hilmi Er, seçimler için oldukça iddialı konuşuyor...
Mehmet Şahin'in İYİ Parti için çok önemli bir avantaj olduğunu her ortamda dile getiren Hilmi Başkan ve ekibine başarılar diliyorum...
Çok inançlılar...
Çok azimliler...
Nokta...
İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, göreve geldiği ilk günden beri, yönetim anlayışı ile fark yaratmaya devam ederken, yerel seçimler öncesinde canla başla çalışmaya devam ediyor...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.