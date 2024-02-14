Hilmi Er canla başla çalışıyor

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, göreve geldiği ilk günden beri, yönetim anlayışı ile fark yaratmaya devam ederken, yerel seçimler öncesinde canla başla çalışmaya devam ediyor...

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'i zafere ulaştırmak adına ekibiyle birlikte sahaya inen Hilmi Er, seçimler için oldukça iddialı konuşuyor...

Mehmet Şahin'in İYİ Parti için çok önemli bir avantaj olduğunu her ortamda dile getiren Hilmi Başkan ve ekibine başarılar diliyorum...

Çok inançlılar...

Çok azimliler...

Nokta...