Başkanlık Yarışı Hızlandı

Günümüzde siyasetin en önemli sorunu ittifak, ittifaksızlık, Hür ve müstakil karar verme, reyde karar şekli, politik pazarlıklar, oluşmaktadır. İyi Parti Genel Başkanı, Sn, Meral Akşener'in "hür ve müstakil, özübaşına" seçime girme kararı ittifaklarda çatlak açmış, adayları özgüven testine yönlendirmiştir. Siyaset kurumları hâlâ bu konuyu kavramış değildir ki, sistemin sürüklediği "iktidar - muhalefet" çatışmasını iki partili sistemmiş gibi algılamaktadır. Süreç ilerledikçe Cumhur İttifakı kanadında da çatlaklıklar gözükmektedir. İktidar - muhalefet, her iki tarafta da görüşme ve ittifak arayışları, pazarlıklar dikkatlerden kaçmamaktadır. Her partinin aday çıkarma kararlılığı, Sn, Akşener, parti teşkilatı ve siyasetini haklı çıkartmıştır.

Partiler yukarıda, Genel Merkezlerde ittifak yapar da seçmem buna, (uyar mı?) bilinmez. Kanımca seçmen ittifakı tabanda seçmenin reyini özübaşına kullanma iradesiyle özdeştir. Bazı soy, sülale, partileşmiş seçmen, cemaat vs. blok rey geçişleri olabilir. Bilinçli seçmen yerelde adaya göre reyini özübaşına tercih eder….

Siyasette politik tüccarlık algısı büyüyor. İttifak ilişkileri il ve ilçelerde hangi partinin aday göstereceğinden, aday üzerinde ittifaka, meclis üyeliklerine uzanan paylaşıma doğru uzayıp gitmektedir. Tabanda adaylığı kesin gibi gözüken şahsiyetlerin adaylıklarının geciktirilmesi, tartışmaya açılması politik pazarlık şüphesini arttırmakta, siyaset yerine ticaret, tüccarlık yapılıyor algısı yaratmakta, politikacıya güveni azaltmaktadır. Elbette en son sözü "patron benim" diyen seçmenin söyleyecektir…

Anayasal çizgiden bahsedilse de verilen politik pirimler ve tavizlerle İllegal sol ve illegal sağ ile irtibatı söylenen legal partilerin pazarlık şansı artıyor, payı yükseliyor, elleri güçleniyor. Çünkü seçimde tek oyun büyük önemi vardır. Ülkedeki iktisadi, ekonomik, yoksulluk, işsizlik, geçim, konut sıkıntısı, yüksek enflasyon gibi sorunlar ülkenin her tarafında varken bir de "Kürt sorunu" meselesi doğuveriyor. Dolmabahçe protokolü, çözüm süreci, özerklik tartışmaları git gide ayyuka çıkıyor. Kutuplaştırıcı, tehdit, şantaj, pazarlık politikası, her partinin aday çıkartması muhalefeti daha çok rahatsız ederken; Cumhur İttifakının da nabzını tutuyor, sorumluluk bilincini yokluyor…

Alanya siyaseti aday pazarlıklarına açık kapı bırakmamış, rayları yerine oturtmuştur:

Cumhur ittifakında; Alanya Ak Parti teşkilatı sessizliğinde; MHP'li ittifak adayı, Ziraat Müh. Sn. Adem Murat Yücel’in rahatlığı, çoklu aday tanıtımıyla; “Cumhurbaşkanının elinin, başkan beyin, omuzu üstünde olmasına” dayandırılmaktadır…

İyi Parti adayı, ALTSO eski başkanı, Sn. Mehmet Şahin, birkaç yıldır sürdürdüğü adaylık çalışması nedeniyle halk arasında popülaritesi yüksek seyretmektedir...

Cumhuriyet Halk Partisi adayı, Kimya Müh. Sn. Osman Tarık Özçelik; tanınmışlığını yeterli seviyeye ulaştırmak için canla başla koşuşturmaktadır. Ticareti ve CHP'nin rey potansiyeline meclis ekibi desteği ve seçmen transferiyle çıtayı yükseltme gayretindedir. Seçim; muhalefetinden yapılacak transfer ve tek rey ile kazanılır..

Diğer parti adayları da şansız değildir. Seçmen yerelde parti tutmaz. Sandıkta ittifak önemlidir. Her bir adayın şansı açık olsun! Seçim sandıkta kazanılır. Nasipse gelir Hint’ten Yemen’den; Nasip değilse ne gelir elden!.. Hadi bakalım kolay gelsin!..