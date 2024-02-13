Marsıkların Çıt Dayı

Bilader öndüün beerde oturukana gene Alanya'nın esgilerini gonuşdug. Laf döndü dolaşdı, Sugözü'nden ıramedli Çıt Dayı'ya geldi. Çıt Dayı, Marsıklar sülalesindenidi. Güçlü, guvadlııdı. Su dolu iki tenikenin birini saa eline alır, birini sol eline alır, ikisini bir havaya galdırır, havada dutardı. Çıt Dayıma biri 'Çıt' dedimidi gendine eziyed ederdi. Gendi suratını tokatlar, tokadın şiddetine suratından alav çıkardı. Dayıya bi de "Ali evde seni begleyor" dedinmidi çog ökelenirdi. Bu sefer de gendini döömeye başlardı. Dayıya "Candırma geliyor" dedinmi de saglanıcag yer arardı. Birinde bi düünde Çıt Dayı'ya "Candırma geliyor dayı, hu masanın altına saglanıver" demişler. Tabi engi lafı zinalıına demişler. Dayı masanın altına sinlenmiş, hayılaca bi beglemiş. Soona bi doorulan deyi oğraşdıında masa dayının kafasına geçmiş, masadakı tabag, çanag, bardag, ne varısa çaldıranag dökülaalmış. Çıt Dayı'ya oyun edenler "Noldu dayı?" demişler. "Nolucag, çanag, bardag çaldıradanag dedi a dayım" demiş. Dayı düünü hazederdi. Bi de düünün çalgılısını hazederdi. O vakıdlarda Marsıkların bi tosunu varıdı, engi tosunu zabdedmeg zorudu. Tosun ineglerin üsdüne çıkar, inegleri iki büküş ederdi. Tosun bi azgıncaazıdı. Engi tosunun yanna çoo yanaşmaya gorkardı emme lekin dayı engi tosunu ipinden dutar, sulamaya götürürdü. Tosun huysuzlug ederse, tosunun beline bi yumrug vurur, tosunu gorkudurdu. Tosun, Çıt Dayı'yı gördümüdü bi guzu olurdu. Çıt Dayı'yı annadmaala bitiremeyiz. Allah gani gani ıramed eylesin.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.