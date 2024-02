Ülkemizin deprem tarihi

Üzerinde yaşadığımız (daha gerçekçi bir değerlendirme ve ifadeyle) YAŞAMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ COĞRAFYA, 1500'lü yıllardan itibaren farklı zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde 23 depremle sarsılmıştır.

Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye, Avrasya-Arap-Afrika levhası arasında yer alıyor. Türkiye, sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattıyla deprem kuşağında bulunuyor.

… …

Bu kapsamda Türkiye'de olan depremler ve tarihleri

* 7,2 büyüklüğünde "Büyük İstanbul Depremi", 10 Eylül 1509'da

* 7,5 büyüklüğünde "Doğu İzmir Depremi" 23 Şubat 1653'de,

* 8 büyüklüğünde "Anadolu Depremi", 17 Ağustos 1668'de

* 7 büyüklüğünde "İzmir Depremi" 10 Temmuz 1688'de,

* 7,3 büyüklüğünde "Sakız Adası Depremi" 3 Nisan 1881'de

* 7 büyüklüğünde "İstanbul Depremi" 10 Temmuz 1894'te

* 7,3 büyüklüğünde "Mürefte Depremi" 9 Ağustos 1912'de

* 7 büyüklüğünde "Ayvalık Depremi" 18 Kasım 1919'da

* 7,6 büyüklüğünde "Hakkari Depremi" 7 Mayıs 1930'da

* 7,9 büyüklüğünde "Büyük Erzincan Depremi" 27 Aralık 1939'da oldu. Bu depremde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti,

* 7 üzeri 14 büyük depremde (Erzincan, Erbaa, Ladik, Gerede, Yenice, Fethiye, Abant, Manyas, Gediz, Muradiye, İzmit, Düzce ve Van depremleri) 1939-2018 yılları arasında oldu. 100 bin kişi yaralandı. 116 bin civarında bina yıkıldı.

Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak sayılıyor.

Bu deprem, Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı oldu. Bu depremle birlikte ilk defa Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın varlığı anlaşılmaya başlandı ve Türkiye'de depremle ilgili konular ele alındı.

* 7 büyüklüğünde” Tokat Erbaa”da 1942'de meydana gelen depremde 3 bin can kaybı yaşandı.

* 7,2 büyüklüğünde “Samsun Ladik Depremi 26 Kasım 1943'te oldu. Geniş bir alanı etkileyen depremde 4 bin insan yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve binaların yüzde 75'i yıkıldı.

* 7,5 büyüklüğünde Bolu Gerede'de 1944'te

* 7,2 büyüklüğünde Çanakkale Yenice'de 1953'te

* 7,2 büyüklüğünde Muğla Fethiye'de 1957'de

* 7,1 büyüklüğünde Bolu Abant'ta 1964’de

* 7 büyüklüğünde Manyas'ta 1964'te

* 6,9 ve 7 büyüklüğünde Muş’un Varto İlçesinde ilki 7 Mart'ta 14 kişinin ölümü, 75 kişinin yaralanmasıyla, ikincisi ise 19 Ağustos'ta 2 bin 394 kişinin ölümü ve 1500'e yakın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştır.

* 7.2 büyüklüğünde Mudurnu’da 1967'de

* 7,2 büyüklüğünde Gediz’de 1970'te

* 7,5 büyüklüğünde Van’ın Muradiye İlçesinde olan ve 45 saniye süren ve 3 bin 840 kişi yaşamını yitirdiği, yaklaşık 500 kişinin yaralandığı ve 10 bin binanın hasar gördüğü bu deprem de 24 Kasım 1976 tarihinde olmuştur.

* 7.4 büyüklüğünde olan ve 45 saniye süren ve Türkiye Deprem Tarihinde en uzun süren deprem olarak bilinen Kocaeli’nin Gölcük İlçesinde olan ve büyük çapta can ve mal kaybı olan bu deprem, 17 Ağustos 1999 tarihinde olmuştur.

Bu yıkıcı sarsıntıda Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova'da da büyük can ve mal kaybı yaşanmıştır.

Resmi olarak 17 bin 118 kişinin öldüğü, 25 bine yakın kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremden en çok etkilenen Kocaeli'nde 9 bin 477 kişi yaşamını yitirmiş, 9 bin 881 kişi yaralanmıştır.

* 7,2 büyüklüğünde 30 saniye süren "Düzce Depremi" 12 Kasım 1999'da olmuştur. Birçok ilde etkili olan bu deprem, Ukrayna'dan bile hissedilmiş, bu depremde 894 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 679 kişi yaralandı ve binlerce kişi evsiz kalmış;16 bin 666 konut, 3 bin 837 iş yerinin ağır hasar görmüştür.

* 7,2 büyüklüğünde 25 saniye süren "Van Depremi" Van'ın Tabanlı ilçesi merkezli 23 Ekim 2011'de olmuş, 601 kişi ölmüştür.

… …

Sonuç itibarıyla bu coğrafya, 1500'lü yıllardan itibaren çeşitli zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde 23 depremle sarsılmıştır.