Musdafa Temiz'in lokantası

Bilader, ıramedli Memed Çavış'ın oğlanlarından mimar Musdafa Temiz'in Enişdibi'nin yokarısında, Hamid Özçelig Megdebi'nin ald yakasında çog gözel bi lokantası var. Dee evelinde endeere Pürenlig derlerdi. Öndüün ora geddim. Adı Boncur La Vi. Manzara çog gözel. Alanya bildiin ayaanın altında. Yemegler dadından yenmeeyoru. Musdafa Agam bi sayıverdi yemegleri, 100 gadar var, kayıda yazsan kayıd yedmeeceg. Icıını sayıvereem. Keklig eti, bıldırcın, laba, gumbar dolması, garın çorbası, talaturlu taze fasille, Şevked-i bosdan, talaturlu guru badılcan, ilana dolması, ilabada sarması, gabag çiçee dolması, eböömeç, pancar sarması, arnavıd ciyeri, badılcan börddürmesi, deniz ülübüsü. Velasıl kelam şakşukadan, mücüvere, arapsaçından guzu gulaana, yoortlu mantardan, yoortlu ısbanaa, acılı ezmeden, balıg talaturundan, köy tavuuna, gülüglü çorbadan öküz halvasına, et ızgaradan pirincli pıransaya, gölevizden ülübüye gadar envayi çeşid yemeg var. Taa biseel yemeg var emme engire hepisini yazaam desen kayıd yedmeeceg.

Bi de siz gedin, engireyi görün, engi unudulmuş Alanya yemeglerinden bi yen, Amat Emmim dediidi dersiniz.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.