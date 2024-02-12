Belediye başkanı ulaşılabilir olmalı

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HİÇ unutmuyorum...

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Adayı olan ve bu memlekette 10 yıl belediye başkanlığı yapan Hasan Sipahioğlu'nun en büyük handikaplarından birisi ulaşılabilir başkan olmamasıydı...

Halk arasında çok konuşuluyordu bu durum...

"Ulaşamıyoruz, derdimizi anlatamıyoruz" diyen çok sayıda insan vardı...

Nitekim, yüzü hep gülen, seçim kampanyasında sempatik tavırlar sergileyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adayı Adem Murat Yücel, Sipaioğlu karşısında zoru başararak zafere ulaştı...

AK Parti'nin en güçlü olduğu o dönemlerde 10 yıl belediye başkanlığı yapmış olan Hasan Sipahiğlu'na seçim kaybettiren nedenlerden birisi ulaşılabilir olmamasıydı...

Adem Murat Yücel, seçimi kazandıktan sonra kapısını vatandaşlara açtı...

Kapısına gelen herkesin derdini dinleyip, deva olmaya çalıştı...

Kırsal mahalleleri hiç ihmal etmedi...

Sürekli vatandaşın içinde oldu...

Keza İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin...

10 yıllık ALTSO başkanlığı döneminde kapısına gelen hiç kimseyi geri çevirmedi...

Herkesin derdiyle dertlendi...

Üzüntüsüyle üzüldü...

Sürekli vatandaşın içinde oldu ve olmaya devam ediyor...

Ulaşılabilirlik anlamında hiç bir sıkıntısı yok...

Vatandaşlar da bunun çok farkında...

Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Osman Özçelik için ise henüz bir şey söyleyemem...

Çünkü net bir şey söyleyecek kadar fikir sahibi değilim...

Adayların bu ayrıntıya dikkat etmelerini öneririm.

Özellikle Alanya'da bu konu çok önemli...

Vatandaş, kendine yakın bulduğu, ulaşabileceğine inandığı adayı tercih eder...

Partiler, böyle seçimlerde her zaman ikinci planda kalmıştır...

Nokta...