Vatandaşların bozuk yol isyanı

YUKARIDAKİ fotoğraf bir okuyucumuzdan geldi...
Güzelbağ'a giderken Payallar yolu üzerindeki Bulgar Mevkii'ndeki yolmuş...
Çok sayıda vatandaşın her gün kullanmak zorunda olduğu yolun görüntülerini de göndermiş...
Gerçekten çok bozuk...
"Yol" demeye bin şahit ister...
Vatandaşlar isyanlarında sonuna kadar haklılar...
Bizim görevimiz, vatandaşlar ile yetkililer arasında köprü vazifesi yapmak...
İlgililere duyurulur...
Nokta...
YUKARIDAKİ fotoğraf bir okuyucumuzdan geldi...
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.