Vatandaşların bozuk yol isyanı

YUKARIDAKİ fotoğraf bir okuyucumuzdan geldi...

Güzelbağ'a giderken Payallar yolu üzerindeki Bulgar Mevkii'ndeki yolmuş...

Çok sayıda vatandaşın her gün kullanmak zorunda olduğu yolun görüntülerini de göndermiş...

Gerçekten çok bozuk...

"Yol" demeye bin şahit ister...

Vatandaşlar isyanlarında sonuna kadar haklılar...

Bizim görevimiz, vatandaşlar ile yetkililer arasında köprü vazifesi yapmak...

İlgililere duyurulur...

Nokta...