Nereeddi o esgi sarı guşlar

Bilader böön esginin sarı guşları aglıma geldi. Hööle güz geldimidi sarı üzümler isgenedde, beledan aacının dingil depesinde aydede gibi ışılarıdı. Engi üzümleri de sarı guş hazederdi. Avcılar engi sarı guşları dörd gözüle begleridi. Aaacın altına sinlenirler, sarı guşu avlallarıdı. Sarı guş, üzümü hazeddiinden, üzümü de bol yediinden gözelce yaalanırdı. Engi sarı guşun ikisini çencereye gosan, çencereyi doldurudu. Enginin mıglası gözel olurdu. Yaada gızardsan eyi olurdu. O vakıdlarda hindiki gibi, engile tüfeg de çog deelidi. Sarı guşu çeşenele avlallarıdı. Barıd, saçma, gapsil o vakıdlarda gıtıdı. Enginleri bulucaam deyi, ömrün özeen üzülürdü. Iramedli Yaylalı Kerim Emmi'ye 1-2 ay evelinden barıd, saçma, gapsil tembih edilirdi. Yaylalı Kerim Emmi'yi de engirde ırametile analım. En eyi sarı guş da, Urumdaş'da, Mamıdseydi'de, Dere Köyü'nde avlanırdı. Ollarda üzüm bol olduunda, sarı guş da bol olurudu. Emme ben beliki 30 senedir engi Alanya'da ne sarı guş gördüm, ne de birinin 'Sarı guş vurdum' dediini duydum. Engi guşun da köküne gıran girdi. Engi işi edgililer, yedgililer bi araşdırsın.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.