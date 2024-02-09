"Türk demek Müslüman demektir" sözü Batı kültürünün Türk ve İslam dünyasında Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresiyle Türklük ve Müslümanlığın özdeşleştirilmesidir. Ülkücü görüş, ülkücülük tanımı, Türk ülküsü ideolojisi, Türk-İslam Sentezi ve Türk milletinin İslam dinine verdiği önemi ifade eder. Cumhur ittifakının yerel seçim stratejisi Türk-İslam Sentezi ilkeleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu, MHP'nin AKP'lileşme sürecinden; Ak Parti'nin MHP çizgisine evrimleşme kerameti şeklinde yorumlanabilir…



Ak Parti’nin kuruluşunun İslam Birliği, Milli Görüş, Cihadist, Ümmetçilik ideolojisiyle donanımlı kadrolardan oluştuğu sanılmaktaydı. Gömlek değiştirme eylemi bazılarını sağa-sola savurtmuştu. "4-T" sloganı Rabia işaretiyle Siyasal İslâm felsefesini çağrıştırır görünüşteydi. Ülkücü düşünce köklerinden yetişen siyasi aktörler (4-T) politikasını; "Tek millet değil, Türk milleti. Tek devlet değil, Türk devleti. Tek vatan değil, Türk vatanı. Tek Bayrak değil, Türk Bayrağı" sözleriyle eleştirmişlerdi.



Milli ülküler düzeyinde eleştirilen Ak Parti politikalarının 31 Mart 2024 yerel seçimlere Türklük ve Türkçülük yol haritasıyla ülkücü hareket çizgisinde seçmene yaklaşacağı işareti verilmiş; "Türk demek ırkçılıktır" düşüncesinden; "Türk demek, Müslüman demektir" felsefesine gelinmiştir. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı, Sn. Recep Tayyip Erdoğan; Diyanet Akademisi Başkanlığı, 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasiminde yaptığı açıklamalarda; "Tarih kitaplarına şöyle bir göz attığınızda karşınıza çıkacak hakikat şudur: Türk demek, aynı zamanda Müslüman demektir" cümlesine yer vermiştir. Müslüman olmayan Türk yoktur manası taşımaz…



Bir zamansa, "kimse bizim karşımıza Türklükle de; Kürtlükle de çıkmasın!. Biz, her türlü milliyetçiliği ayağımızın altına almış bir iktidarız!..." söylemi ülkücüleri çok kızdırmış; siyasal İslamcı, legal ve illegal örgütsel kitleye moral kaynağı olur düşüncesi şeklinde tasavvur edilmişti. "Türk demek, Müslüman demektir" çıkışının yerel seçim atmosferinde milliyetçileri perçinlemesi ve konsolidasyonu doğaldır. Ak Parti’nin önemli kesimi de aynı duygu ve heyecanı yaşar. "Kelime-i Tevhit lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor" cümlesinin çağrıştırdığı "Kelime-i Tevhit - bayrak, şeriat" vurgusunun temsiliyeti zihinleri gıdıklamıştır. Şeriat, İslam hukuku da; medeni hukuk da "yasa, örf, vicdan" bileşkesi ve evrensel değerler bütünüyle adaletin terazisidir. İslami literatürlerde "Çocuklarınızı zamanınıza göre eğitin" denildiği belirtilmektedir...



"Türk demek Müslüman demektir" veczinden bazı sol reaksiyoner yorumcular rahatsızdır: "Ergenekon destanına, Bozkurt destanı; Atatürk milliyetçiliğine; Türk milliyetçiliği" dendiğine göre, "Türk demek, Müslüman demektir" anlamlı cümle de; "Müslüman olmayan Türk yoktur " anlamı taşımaz...



Milli tarihçilere göre Anadolu Türklüğünde; "Türk-Kürt, Türk’tür; Alevi-Sünni İslam'dır." İslam dairesinde Türk soyundan gelmeyen 'Türk'üm' diyen topluluklar da; farklı inanca sahip vatandaşlar da vardır. Cumhuriyet; 'ırki ve dini ırkçılık, etnisiteyle' ayrıştırılmaz bütündür. Birlik ve bütünlüğün mayası "Türklük, İslam, Laikliktir." Turancılara göre, "Türk, Müslüman manasında kullanılır ama Müslüman olmayan Türkler de inkâr edilemez. Tarih farklı ırklardan insanları kaynaştırmıştır. Başka ırktan Türkleşmişler; Türklüğünü kaybetmiş ırklar da vardır. İlk Türk anayasasında, "Ey Türk, titre ve kendine dön!.." denirken; çağımızda "Ne mutlu Türk'üm diyene!.." denmiştir..