Makale Yazısı-

Alanya'nın köprü usdaları
Amat Bilir

Amat Bilir

Bilader, Alara Çayı'la Yuları arasında Alanya'ya geçmişde biseel köprü yapan usda varıdı, engi usdaların başında ıramedli Şevked'in Kerim Usda, gene ıramedli Hamdi Görkey gelirdi dedig. Engi iki usda ayni zamanda tegneele mavna da yaparlarıdı dedig, mavnaları da annadıverdig. Böön de devam ediyoz.
Hindi gene size bi köprü hikayesi annadıvereem. Alara Köprüsü'nün galıbı çakılırkana Hamdi Usda, Şevked'in Kerim Usda barabar galıb çakallarımış. Biri köprünün Manavgad tarafından çagmaya başlamış, biri Alanya tarafından çagmaya başlamış. O vakıdlarda engile teknoloci yog. El yordamııla köprüyü çakmışlar. Köprünün ortasında billenmişler, köprüyü öpüşdürmüşler. Köprüde bi milim gayma yoomuş. Velasıl kelam ikisi usdalıglarını barabarca Alara Köprüsü'nde gonuşdurmuşlar. Engi usdaları ırametile anıyoz. Cenned mekanları olsun deyoz.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

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Yazar Amat Bilir - Mesaj Gönder

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