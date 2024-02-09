Alanya'nın Nazmi Zavlak gerçeği

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NAZMİ Zavlak...

Alanya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi...

Genç ve pırıl pırıl bir siyasetçi...

Mimar...

Alanya'da partili partisiz kiminle konuşsam, kime sorsam hakkında zerre kadar olumsuz cümle kuran yok...

"Adam gibi adam"...

Tasviri bu...

Tanımı bu...

Genç yaşta böyle anılmak, böyle tanınmak inanın hiç kolay değil...

Hele hele Alanya'da...

Siyasetin öyle kolay yapılmadığı, yapılamadığı memlekette yani...

Şöyle ki...

Siyaset daha çok dedikodu üstüne kurulur...

Son kararlar verilinceye kadar herkes konuşur da konuşur...

Nazmi Zavlak ile fırsat buldukça sohbet ederiz...

Severim muhabbetini...

"Muhabbetini" diyorum, dikkatinizi çekerim...

Dedikodusunu değil...

Yapmaz çünkü...

Kimsenin arkasından konuşmaz...

Hiç kimse ile ilgili, yüzüne söyleyemeyeceği şeyi arkasından söylemez...

Bunlar güzel erdemler...

Alanya Belediye Meclisi Üyesi olarak üzerine düşeni hep yaptı...

Sordu, sorguladı, araştırdı...

Sorunlara hakim oldu...

Çözüm noktasında tavsiyelerde bulundu...

Ezbere siyaset yapmadı yani...

Gerçeklere işaret etti...

Etmeye de devam ediyor...

Siyasetçi böyle olmalı...

Amca oğlu, hala oğlu, teyze kızı ya da ne bileyim yandan bacanak gibi hısım akrabaların çıkarlarının peşinde koşmamalı...

Tam da böyle yaptı işte...

Çıkarlarının peşinden hiç koşmadı...

Alanya Belediye Meclisi'nin "Yürek yemiş" üyesi oldu...

Konuşmaktan, eleştirmekten hiç korkmadı, çekinmedi...

Seviyorum böyle gençleri...

Gerçekten çok seviyorum...

Kim ne derse desin, Nazmi Zavlak gibi gençler, Alanya siyasetinde bir gün gelecek tarih yazacaklar...

"A" harfinden başladı yazmaya...

Alanya'nın "A"sı değil, alfabenin "A"sı...

Son tahlilde Alanya'nın geleceği Nazmi Zavlak gibi pırıl pırıl gençlere emanet...

Alanya adına yazacakları çok şey var çünkü...

Son günlerde CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özdemir'in yanında...

Özdemir'i yalnız bırakmıyor, sahada bire bir yapılan çalışmalara bire bir katılıyor...

Üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor...

Nokta...