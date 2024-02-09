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Alanya EAH'da işler iyi gidiyor
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

UZUNCA bir dönem sıkıntılı günlerin yaşandığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde o günler geride kaldı artık...
Personel arasındaki kısır çekişmeler, gruplaşmalar, deikodular yok oldu...
Hastane önce Doç Dr. Oğuz Karahan'ın başhekimliği döneminde toparlanmaya başladı...
Oğuz Hoca'dan sonra başhekimlik görevine gelen Doç Dr. Yılmaz Güler de Oğuz Hoca'yı aratmadı...
Aldığı emanete sahip çıktı...
İşleri daha da yoluna koydu...
Hem hastenenin gelişimi, hem hizmet kalitesinin artması, hem de personel arasındaki barışın sağlanması adına önemli adımlar attı ve atmaya devam ediyor...
Hastaneden şikayetler "Yok" denilecek kadar azaldı...
Personelin yüzü gülüyor...
Daha ne olsun...
Tebrikler Yılmaz Hoca...
Nokta...

Alanya EAH'da işler iyi gidiyor

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