Alanya EAH'da işler iyi gidiyor

UZUNCA bir dönem sıkıntılı günlerin yaşandığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde o günler geride kaldı artık...
Personel arasındaki kısır çekişmeler, gruplaşmalar, deikodular yok oldu...
Hastane önce Doç Dr. Oğuz Karahan'ın başhekimliği döneminde toparlanmaya başladı...
Oğuz Hoca'dan sonra başhekimlik görevine gelen Doç Dr. Yılmaz Güler de Oğuz Hoca'yı aratmadı...
Aldığı emanete sahip çıktı...
İşleri daha da yoluna koydu...
Hem hastenenin gelişimi, hem hizmet kalitesinin artması, hem de personel arasındaki barışın sağlanması adına önemli adımlar attı ve atmaya devam ediyor...
Hastaneden şikayetler "Yok" denilecek kadar azaldı...
Personelin yüzü gülüyor...
Daha ne olsun...
Tebrikler Yılmaz Hoca...
Nokta...
UZUNCA bir dönem sıkıntılı günlerin yaşandığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde o günler geride kaldı artık...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.