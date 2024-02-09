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İmperium Sahne'de 'Karaca' rüzgarı
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet vermeye başlayan ve nezih ortamıyla dikkat çeken İmperium Sahne'de sahne alan sevilen sanatçı Emine Karaca, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...
Haftanın her günü 01.00 ile 03.00 saatleri arasında sahne alan Emine Karaca, güçlü sesi, güzel yorumu ve geniş repartuarıyla fark yaratmayı başarıyor...
Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Emine Karaca, "Alanya'nın en nezih mekanlarından birisi olan İmperium Sahne'de sevenlerimle buluşmak çok güzel bir duygu, buradaki her gecemde beni yalnız bırakmayan tüm dostlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...
Bu akşam yine sahneye çıkacak olan Emine Karaca "Hep olduğu gibi yine coşku ve eğlence dolu bir geceye daha hep birlikte imza atacağız, İmperium Sahne'ye herkesi bekliyoruz" dedi...

İmperium Sahne'de 'Karaca' rüzgarı

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