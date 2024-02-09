İmperium Sahne'de 'Karaca' rüzgarı

ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet vermeye başlayan ve nezih ortamıyla dikkat çeken İmperium Sahne'de sahne alan sevilen sanatçı Emine Karaca, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...
Haftanın her günü 01.00 ile 03.00 saatleri arasında sahne alan Emine Karaca, güçlü sesi, güzel yorumu ve geniş repartuarıyla fark yaratmayı başarıyor...
Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Emine Karaca, "Alanya'nın en nezih mekanlarından birisi olan İmperium Sahne'de sevenlerimle buluşmak çok güzel bir duygu, buradaki her gecemde beni yalnız bırakmayan tüm dostlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...
Bu akşam yine sahneye çıkacak olan Emine Karaca "Hep olduğu gibi yine coşku ve eğlence dolu bir geceye daha hep birlikte imza atacağız, İmperium Sahne'ye herkesi bekliyoruz" dedi...
ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet vermeye başlayan ve nezih ortamıyla dikkat çeken İmperium Sahne'de sahne alan sevilen sanatçı Emine Karaca, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.