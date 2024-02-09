Murat Özçelik'ten Özçelik'e tam destek

CUMHURİYET Halk Partisi ( CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, sahada tam gaz çalışmaya devam ederken, partililerden de büyük destek görüyor...

Son genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Adayı olan ve son anda seçilemeyerek direkten dönen Diş Hekimi Murat Özçelik de Osman Özçelik'e büyük destek veren isimlerin başında geliyor...

CHP'nin Osman Özçelik ile birlikte büyük bir şans yakaladığını ifade eden Murat Özçelik, "İnanmak başarmanın yarısıdır...

Adayımız Osman Özçelik'in etrafında kenetlendik ve inandık" ifadelerini kullandı...

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