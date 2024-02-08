“Epistemolojik kopuştan”, “Oksimoron Merkez Bankası’na”

Geçenlerde karşıma sosyal medyada bir video çıktı. Şu tiktoklar miktoklar çok meşhur oldu ya. Herkes birbirine gönderiyor gülüyor kapatıyor. İşte onlardan. Bir kız isteme mizanseni yapmışlar. Pek çok skeçten aşina olduğumuz o klasik sahne geldi önüme.

Allah’ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz…

Ne iş yapıyor oğlumuz.

Merkez Bankası Başkanı

Aaahhh düzenli bir işi olsaydı keşke….

Komik mi? Komik. Ama durum bizim için aslında trajik.

Son 3 başkanın görev süresi, bir başkanlık dönemini dolduramadı maalesef. Kimi faiz arttırdı diye, kimi faiz indirdi diye, görevden alındı derken son başkan “velilerine” takıldı. Çıkan dedikodular doğru mudur yanlış mıdır ben bilemem ama böylesi dedikoduların çıkmış olması bile neredeyse Cumhuriyetimizle yaşıt bir kurumun başında olmamak için yeterli.

Ve nihayetinde Sn Cumhurbaşkanı’nın kararı ile Gaye Erkan görevden alındı. Yerine yine Merkez Bankasının içinden bir isim Sn Dr. Fatih Karahan atandı. Fatih Karahan özgeçmişi ile Merkez Bankacılığı konusunda deneyimli olduğunu da ortaya koyuyor 10 yıllık bir ABD Merkez Bankası geçmişi ile. Akademik çalışmaları vs. zaten öyle herkesin tartışacağı bir durum değil. Gerçi memlekette ceza hukukçusu enflasyon anlatıyor, beyin cerrahı siyasi analizler yapıyor, mimar aşılarla ilgili bilgi veriyor ama. Neyse.

Dün çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ilk kez kameraların karşısına geçti. . İlk kez başkan olarak basın mensuplarının ve ekonomistlerin karşısına çıktı. Her şeyden önce başkan yardımcıları ile birlikte masaya oturması samimiyetini ve nezaketini gösteriyor. Uyum içerisinde çalıştık, çalışacağız mesajını veriyor.

Diğer yandan bence dünkü toplantının en dikkat edilmesi gereken kısmı soru cevap bölümüydü. Basın mensubu arkadaşlarımızın sorularının cevaplarını mı arayacakları, yoksa cevapların sorularını mı soracakları önemliydi. Bu da basın mensuplarının sınavıydı bence. Buradaki sınav verilmiş görünüyor.

Gelelim toplantının bir başka bileşeni ekonomistlere. Ekonomistler açısından durum çok daha basitti aslında. Zaten sebep, sonuç, yöntem konusunda bildikleri tespit ve çözümlerle rasyonel zeminde kalınmış mıydı? Piyasa tepkisinden anladığımız kalınmış.

İşin teknik detaylar kısmında ise Başkan 2024 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak koruduklarını, para politikasının gerekli sıkılık düzeyine ulaştığını, politika faizinin mevcut seviyede gerektiği müddetçe kalacağını ancak enflasyon görünümünün bozulması halinde yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söyledi. Yani diyor ki; arkadaşlar faiz ile oynamayacağım. İşler çığırından çıkarsa da buradayım. Yabancı kurumlar Sn. Karahan’ın kendine hiç yoktan 500 baz puanlık bir alan bırakmasını ister nitelikte raporlar yayınladı ama belli ki bu isteğe kucak açmak yerine, kapı aralamakla yetinilmiş. 2024, 2025 ve 2026 yılsonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuş durumda. Dolayısıyla gerçekçi bulmadığım bu hedefler üzerine çok da bir şey yazmayı anlamlı bulmuyorum. Zaten Sn. Başkan da enflasyonun yüzde 65 olduğu bir yerde yüzde 5'lik enflasyon hedefi gerçekçi görünmüyor diyor.

“İndirimi konuşmak için fazlasıyla erken. İndirim için enflasyonda hem 2024 hem de 2025 hedefini tutabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Beklentilerde de hizmet enflasyonu daha makul seviyelere gelene kadar indirim konuşmak için erken.” İşte başkanın vurucu cümlesi bence buydu. Piyasanın da içini rahatlattığını düşünüyorum.

Bir başka değinilmesi gereken husus ise şu meşhur kredi kartları mevzusu. Başkan kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz diyor ve elbette çok haklı. Ancak bu denli enflasyonun olduğu, hane halkının kredi kartını bir ödeme aracından ziyade bir geçim, bir yaşama aracı olarak kullandığı koşullarda bence bu düzenlemenin limitler üzerinden yapılması çok zor. Burada önerim ödeme sadakati ve oranı gözetilerek bir düzenleme yapılması olur açıkçası.

Bir rezerv hedefi koymamış olmalarını ise çok gerçekçi buluyorum. Sn. Başkan bu konuda piyasa şartları el verdiği sürece bir miktar rezerv biriktirmek istiyoruz diyor.

Yaklaşık 35 dakika süren bir sunumun ardından soru cevap bölümünde zaman zaman gülümseten anlar da yaşandı. Manidar sorular vardı. Başkan espri konusu yapmadı bu kinayeli soruları.

Etkin zaman yönetimi açısından düşünülüyorsa başka elbette ama 3 soru alıp toptan cevaplamak, iletişim açısından doğru değil. Dinleyicideki/izleyicideki algısı cevaplamak için zaman kazanmak gibi oluyor. Ama en azından Sn. Başkan’ın cevapları kağıttan okumaması dikkate değerdi.

Prof Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay’ın da masada bulunmaları soruları birlikte yanıtlamaları ve aslında kendi aralarında bir görev paylaşımı yaptıklarının net şekilde ortaya konmuş olması da kurumsallık anlamında bence öne çıkıyor.

Sn. Prof. Dr. Hatice Karahan sürdürülen inavosyon çalışmalarına ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapması konusunda atılması gereken adımlar konusunda hâkimiyetini ortaya koydu.

Toplantının sonunda Başkan Yardımcısı Sn. Cevdet Akçay’ın konuşması sanırım asıl akılda kalan kısım oldu. Akçay. “ Enkaz devir aldık” dedi özetle. Elde ne veri var ne birbiri ile ilişkisi kalmış parametre. 7 aydır düzeltmeye çalışıyoruz ama önümüzde daha çok yol var dedi.

“Epistemolojik kopuştan”, “Oksimoron Merkez Bankası’na” uzanan yolculuğumuzda yine bugün yapılan başka bir gözbebeği kurum olan Anayasa Mahkemesi’ndeki törenden gelen sese de kulak vermeliyiz. Hukuk ile desteklenmeyen hiçbir politika başarıya ulaşamaz.