Bağışıklığımızı güçlendirelim, hasta olmayalım!

Hava değişimleri ile hangi mevsimde olursak olalım, bağışıklığımız güçlü değilse hasta olabiliyoruz. Özellikle Covid-19 döneminden sonra soğuk algınlığı ve enfeksiyon görülme riski ülkemizde arttı.

Hem hastalıklardan korunmak için hem de güçlü bir bağışıklık sistemi için beslenmemizde dikkat etmemiz gereken noktaları öğrenelim.

Nelere dikkat etmeliyiz?

Her gün bir su bardağı kefir tüketmeliyiz. Biliyorsunuz ki bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu bağırsak sağlığından geçer. Kefir içerisinde bulunan probiyotikler, enfeksiyonlara karşı korur,

bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini arttırır. Kefir tadını sevmeyenler için, içine sevdiğiniz bir meyveyi ekleyerek tüketebilirsiniz. Haftada 2 gün balık tüketmeliyiz. Balık biliyorsunuz ki Omega-3 kaynağıdır. Hem çocuklar hem yetişkinler için önemli bir besin grubudur. Bağışıklığı güçlendirir, vücuttaki iltihabı azaltır ve kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Balığı mevsiminde taze iken tüketmemiz önemlidir. Yanında bol limonlu bir yeşil salata ile tüketirsek eğer C vitamini de almış oluruz. Unutmayın ki balığı fırında ya da ızgara da pişirirsek besin değerlerini yok etmemiş oluruz. Rengarenk meyve ve sebzeleri sofralarımızda yer vermeliyiz. Meyve ve sebzelerden alacağımız vitaminler bağışıklığımızı güçlendirmemizde oldukça önemlidir. Mevsiminde tüketmemiz gereken meyve ve sebzeleri bol suda iyice yıkamış olmalıyız. Özellikle kivi tam bir C vitamini kaynağıdır. Yemeklerimize ve çorbalarımıza sarımsak eklemeliyiz. Alisin içeren sarımsak bizim bağışıklığımız için olmazsa olmazımızdır. Tek bir diş şeklinde yutmak doğru kullanım yöntemi değildir. Çiğ şekilde ezilmiş olarak kullanmalıyız. Dilerseniz yoğurdun içerisinde de kullanabilir çeşitlilik sağlayabilirsiniz. Üst solunum yolları enfeksiyonları hava değişimiyle birlikte en sık karşılaşılan hastalıklardandır. Bal doğal bir antioksidandır, karabiberin ise yapılan birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu belirlenmiştir. Zencefil özellikle boğaz enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Yoğurdunuzun içerisine ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı bal, 1/2 çay kaşığı zencefil ve karabiber sizi hastalıklara karşı koruyacaktır. Yemekten önce sıcak sıcak 1 kase kremasız ev yapımı çorbalar içelim. Çorbalarımızda mutlaka et, kemik ya da ilik suyuna yer verelim. Kemik suyunun besleyicilik kalitesini oluşturan; hayvan kemiklerinde bulunan kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum gibi mineraller ve iliklerde bulunan A vitamini, K vitamini, çinko, demir, selenyum mineralleridir. Böylece bizi hem hastalıklardan korur hem de bağışıklığımızı güçlendirir. Yumurta bizim için anne sütü kadar değerli bir besindir. Demirden ve A vitamininden zengin olmasıyla birlikte dışarıdan almamız gereken tüm aminoasitleri içerisinde barındırmaktadır. Yumurta ile güne başlamanız bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Havaların soğumasıyla birlikte su tüketimleri de azalmaya başlar. Su vücuttaki toksinlerin atılmasında ve hastalıklara karşı korunmada en etkili yöntemlerden biridir. Bu yüzden su da en az besinler kadar güçlü bir bağışıklıkta etkilidir. Günde 2- 2,5 litre su içmeye özen gösterelim Sağlıklı günler dilerim.