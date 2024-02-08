Bilader dün size evel zamanının Alanya mavnalarını yazıverdim, "Hamdi Usda, 40'lı, 50'li yıllarda Alanya'nın böyüg ehdiyacını gören, Alanya- Antalya arası çalışan Doğançay Mavnası'nı yapdı. Engi mavna ıramedli Hacıgadir Nazmi Ağa'la Gara Teefig'in ortag mavnasınııdı. Alanya'nın gazını, duzunu, bezini o vakıdlarda garayolu olmadıından Antalya'dan denizden aarı daşıllarıdı" dedig, torda galdııdıg. Böön devam ediyoz.

Soona Şevked'in Kerim Usda Salur Mavnası'nı yabdı. Salur Mavnası da Alanya'ya böyüg hızmad eddi. Hindi size Şevked'in Kerim Usda'nın yabdıı bi işi taa annadıvereem. Yeni Cami'nin gubbesi yapılırkana yapanlar gubbeyi oturdduramavermişler. O vakıdlarda Şevked'in Kerim Usda, Fetiye'de köprü yaparımış. Habar salmışlar, Şevked'in Kerim Usda gelmiş. Zavadana Yeni Cami'nin gubbesini oturdduruvermiş. Şevked'in Kerim Usda kim derseniz, onu da deeverem. Esgi Alanya Belediyesi Aletirig İşledmesi'nin müdürlerinden Husni Barcın'ın emmisi. Ayni zamanda ıramedli dogdur Kemal Agman'ın bobalıı. Gene ayni zamanda ıramedli Hüseen Nazifoolu'nun bobalıı.

- TAA ÖÖRÜ VAR -