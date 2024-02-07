Evel zamanının Alanya mavnaları

Bilader, geçen hafda köprü usdalarını yazdım, bitirdim emme lekin endee köprüleri yapan usdaları da analım. Alara Çayı'la Yuları arasında Alanya'ya geçmişde biseel köprü yapan usda varıdı. Yuları deyi, Domalan'ı geçinsire, Selinti'ye gelmeden evelki Alanya sınırına denir. Bilmeyenlere deeverem. Engi usdaların başında ıramedli Şevked'in Kerim Usda, gene ıramedli Hamdi Görkey gelirdi. Engi iki usda ayni zamanda tegneele mavna da yaparlarıdı. Mavna deyi, hindiki teknelere dellerdi. Geminin ufaana esgiden mavna denirdi. Bilmeyenlere engini de deeverem. Hindi hööle geçmişe dooru bi gediyoz. Hamdi Usda, 40'lı, 50'li yıllarda Alanya'nın böyüg ehdiyacını gören, Alanya- Antalya arası çalışan Doğançay Mavnası'nı yapdı. Hamdi Usda, Doğançay Mavnası'nı hindiki Panorama Moteli'nin bööründeki gargılıın yanıbaşındakı hızarda yabdı. Endeeni de deeverelim. Engi mavna ıramedli Hacıgadir Nazmi Ağa'la Gara Teefig'in ortag mavnasınııdı. Alanya'nın gazını, duzunu, bezini o vakıdlarda garayolu olmadıından Antalya'dan denizden aarı daşıllarıdı.

- TAA ÖÖRÜ VAR -