Alanya'da heyecan doruğa tırmanıyor

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, geçtiğimiz pazartesi akşamı DİM TV'de yayınlanan Mehmet Ali Dim ile İğneli Fıçı programının canlı yayın konuğu oldu...

Başkan Tavlı'yı canlı yayında ilk kez izledim...

Oldukça başarılıydı...

Rahat tavrı ve sorulara açık yüreklilikle yanıt vermesi dikkat çekti...

Yaklaşık 7 yıl Alanya İlçe Başkanı olarak görev yaparken, belediye başkan adayı olabilmek için istifa eden tecrübeli ve genç siyasetçi Mustafa Toklu'yu aratmayacak gibi...

2002 yılında kurulan ve kurulduğu yıl genel anlamda iktidar olan AK Parti, Alanya'da hiç yerel seçim kazanamadı...

Başkan Tavlı da buna vurgu yaparken, "Tabanımız Mustafa Başkan'ın istifası ile heyecanlandı ancak ittifak devam edince olmadı" dedi...

Alanya'da Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel'i, Antalya Büyükşehir'de de Hakan Tütüncü'yü destekleyeceklerini açık ve net bir şekilde söyledi...

Cumhur İttifakı ruhuna uygun konuşmak adına, ne söylemesi gerekiyorsa onu söyledi doğal olarak..

Ancak...

AK Parti'ye oy veren seçmenlerin büyük çoğunluğunun böyle düşünmediklerine inanıyorum...

İşim gereği sürekli sahadayım...

Her gün değişik ortamlarda değişik insanlarla sohbet ediyorum...

AK Parti Alanya'da aday çıkaramayınca işin rengi çok değişti...

"Adem Murat Yücel" diyen de var, "Mehmet Şahin" diyen de....

"Osman Özçelik" diyen de var, "Tahsin Biner" ya da "Mevlüt Demir" diyen de...

Bu nedenle Alanya'da seçimin kaderini AK Parti seçmeni belirleyecek...

Fotoğraf bunu gösteriyor...

Perde arkasında bazı kulis çalışmalarının yapıldığını da biliyorum...

Bu da gayet normal...

Mustafa Şarani Tavlı, canlı yayında her ne kadar "Alanya'da Yücel, Antalya'da Tütüncü" demiş olsa da tabanda büyük çoğunluk farklı düşünüyor...

Son tahlilde, AK Parti seçmeninine hitap edip, gönüllerini almasını bilen aday daha şanslı olacak...

Önümüzde 54 günlük bir zaman var...

Bu zamanı doğru değerlendirip, partisi ile değil de kendi projeleri ile ön plana çıkan aday daha şanslı olacak...

Hep söylüyorum, bir kere daha söyleyeyim...

Hiç bir aday için seçim çantada keklik değil....

Alanya'da çok heyecanlı bir seçim bizi bekliyor...

Ve heyecan her geçen gün biraz daha artıyor...

Hep birlikte bekleyip göreceğiz...

Kazanan Alanya olsun...

Nokta...