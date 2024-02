HOTED yine fark yaratmayı başardı

Kısa adı HOTED...

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği...

Dün başlayan Alanya Otel, Restaurant Kafe Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarına katıldı...

Ve her zaman olduğu gibi yine fark yaratmayı başardı...

Onursal Başkan Hakan Halit Yeni, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Alanya Otel, Restaurant Kafe Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarın'nın ilk gününde açılış töreninin ardından şehir dışından gelen HK dernek başkanlarımız ve yönetimleriyle fuarda yer alan çözüm ortaklarımızı ziyaret edip hasbihal ettik... Standımızı ziyaret ederek bizi onurlandıran sayın protokol başta olmak üzere tüm dostlara teşekkür ediyoruz...

Fuar devam ediyor HOTED standımıza bekleriz efendim"...

Sevgili dostum Hakan Halit Yeni'nin Onursal Başkanı ve Başdanışmanı olduğu bu derneği takdir ediyorum şahsen...

Başta Onursal Başkan ve Başdanışman Hakan Halit Yeni olmak üzere, mevcut Başkan Sevgi Topuzel, her etkinliğin içinde yer alan Ayşe Aksoy gibi isimler olmak üzere, emek veren herkesi yürekten tebrik ediyorum...

Her sivil toplum kuruluşunun HOTED'i örnek alması lazım...