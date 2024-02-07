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İmperium Sahne'de Necla Besler coşkusu
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet vermeye başlayan ve nezih ortamıyla dikkat çeken İmperium Sahne'de sahne almaya başlayan sevilen sanatçı Necla Besler, dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor...
Haftanın her günü 21.00 ile 01.00 saatleri arasında sahne alan Necla Besler, güçlü sesi, güzel yorumu ve geniş repertuarıyla fark yaratmayı başarıyor...
Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Necla Besler, "Alanya'nın en nezih mekanlarından birisi olan İmperium Sahne'de sevenlerimle buluşmak çok güzel bir duygu, buradaki her gecemde beni yalnız bırakmayan tüm dostlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...
Necla Besler'in güzel sesi ve farklı yorumlarıyla fark yarattığını ifade eden dinleyenleri de, "Gerçekten çok hanımefendi ve yetenekli bir sanatçı...
Necla Besler'den sonra Emine Karaca'yı dinlemek de çok ayrı bir keyif...
İki güzel sanatçıyı arka arkaya dinlemek bizler için güzel bir ayrıcalık" dediler...

İmperium Sahne'de Necla Besler coşkusu

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