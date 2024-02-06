Cin büberlerim yolemen oldu

Bilader, ben esgiden beri cin büberini çog hazederim. Bilmeyen varısa deeverem, bizim Alanya'da acı, finig bübere cin büber deller. Iramedli bobam da çog hazederidi. Günde üç öön cin büber yeridi. Çökelile egmeg yese, yanda cin büberi olurudu. Gücü guvatı da yerindeedi hep. Ömrü de gısa olmadı gocanın. Soona soona "Cin büber feydalı. Bilassa gızaran cin büber her derde deva" deyi dogdurlar açıgladı. Bunu duyunsura "Bizim goca heralda cin büber sayasına uzun yaşadı" dediidim. Bilader ben de çog yerim. Bu sene iki sefir cin büber egdim baccaya. İlkine gövresine varıncaya deglin dögdüm. Gün aşırı suladım. Emme eriiverdi. Bi ay eveli gene egdim 20 gadar kök. Deeşig deeşig. Büber fidanları palazlanıverdi, birer ikişer büber dögmeye başladı, ondaan soona bi garınca basdı, bi ısıcag oldu, ananıncıg benim büberler yanıverdi. Öndüün bu sefir Alanya'nın namlı ziraadcılarından birinin yanna vardım. "Boba bana eyisinden büber ver" dedim. Deeşig deeşig, yediveren gatıverdi. Gari büberleri egdim gözelce. Gövresini çiledim, can suyunu verdim. A bilader esgiden engile deelidi engi işler. Bi cin büber ekerdig, 5 sene ayni büberler dökerdi. Toplamaala baş olmazıdı. Hindi herşey deeşdi geddi gari.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.