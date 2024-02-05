Osman Özçelik Alanya'da fark yaratıyor

OSMAN Özçelik...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı...

Adaylığı Parti Meclisi (PM) toplantısında resmen açıklandktan sonra sahaya indi...

Dün de basın mensupları ile kahvaltıda buluştu...

"Dürüst insan, iyi insan" söylemlerinin dışında dikkatimi çeken şu oldu...

Aynı zamanda güler yüzlü ve sempatik bir insan...

Sıcak kanlı...

Samimi...

Bir kentin belediye başkanlığına talip olan her insanda olması gereken özellikler bunlar...

Olmazsa olmazı yani...

Osman Özçelik'te fazlasıyla var...

Üç aşağı, beş yukarı 40 yıla dayanan meslek yaşamım boyunca ne adaylar gördüm, ne adaylar tanıdım...

Bu kadar samimi, bu kadar sıcak kanlı ve bu kadar insanın içini ısıtan adaya çok ender rastladım...

Bir kentin belediye başkanı demek, o kentin insanları ile bire bir iletişime geçen, daha doğrusu geçmek zorunda olan kişi demek...

Seçildikten sonra koltuğuna gömülen, insanların ulaşamadığı, iletişim kuramadığı kişi demek değil yani...

CHP Adayı Osman Özçelik, bu anlamda sonuna kadar güven veriyor...

"Ben halk adamıyım" diye haykırıyor adeta...

Çok ama çok önemli elbette ama sadece bunlar yetmez elbette...

Proje insanı olabilmek de önemli...



EĞİTİMİ GÜVEN VERİYOR

Osman Özçelik, bu anlamda da güven veriyor...

Okumuş, yazmış...

Bir başka deyişle "Mürekkep yalamış" bir isim...

Hem "Mühendis" hem de başarılı bir iş insanı...

Elini attığı yeri kurutmamış, tam aksine "Yeşertmiş"...

Alanya'nın da "Yeşermeye" ihtiyacı var aslında...

Hem de çok...

Bu anlamda Osman Özçelik çok doğru adres...



PARTİ DEĞİL ADAY ÖNEMLİ

Hep söylerim, bir kez daha söyleyeyim...

Yerel seçimlerde partilerden çok adaylar önemlidir...

A ya da B partisine oy vermeyeceğiz yani...

Alanya'yı adam gibi yöneteceğine inandığımız kimse O'na oy vereceğiz...

Ve Alanya'yı her anlamda teslim edeceğiz...

Hanımlar, beyler bakın...

Her ne kadar kıymetini tam olarak bilemesek de, Alanya çok kıymetli bir kent...

Bu kenti "Ehil" ellere, "Emin" ellere teslim etmek hepimizin görevi...

Alanya'yı zorlu bir seçim süreci bekliyor...

Bir tarafta bu memlekette 20 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapan Adem Murat Yücel...

Bir tarafta 10 yıl Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı olarak görev yapan Mehmet Şahin...

Ve bir tarafta da Alanya'nın başarılı iş insanlarından Osman Özçelik...

Partilerini bir kenara bırakın...

Hangi ismin "Ehil" ve "Emin" olduğuna inanıyorsanız gidin O'na oy verin...

Nokta...