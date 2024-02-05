Muharrem Kaya siyasete ısındı

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürü olarak uzun yıllar başarıyla hizmet veren ve gönüllerde taht kuran Muharrem Kaya, emekli olduktan sonra aktif siyasete atılmıştı...

İYİ Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu'nda görev alan Muharrem Kaya, siyasete çabuk ısındı...

Emekli olduktan sonra danışmanlık hizmet vermeye başlayan Kaya, bu anlamda özellikle esnaf odaları ile yaptığı anlaşmalarla esnafın yanında olmaya da devam ediyor...

Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in yanında yer alarak seçim çalışmalarına önemli katkı sağlayan Kaya, partisinin başarılı olması için elinden geleni yapıyor...

Tek amacının Alanya'ya hizmet etmek olduğunu ifade eden Kaya, "Benim için siyaset halka hizmet etmeninin bir yoludur, siyasete bu gözle bakıyorum" ifadelerini kullandı...

Muharrem Kaya gibi başarılı isimlerin aktif siyasetin içinde olması Alanya adına iyidir...

Nokta...