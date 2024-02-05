Al Lara Dans Merkezi büyük rağbet görüyor

ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'nde Rus vatandaşı Larisa Nikolaevna Volkovskaya tarafından 2020 yılının ekim ayında açılan Al Lara Dans Merkezi, Alanya'daki büyük bir boşluğu dolduruyor...

İsa Küçülmez Caddesi, Krystal Life sitesinde hizmet veren Al Lara Dans Merkezi'nde çocuklar ve yetişkinler için spor ve balo dansı, yetişkinler için sosyal dansların dersleri veriliyor...

Dans merkezinin yaratıcısı ve sahibi Larisa Nikolaevna Volkovskaya, Avrupa ve Rusya'da yaklaşık 40 yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip önemli bir isim...

Türk ve Rus öğretmenlerin de görev yaptığı dans merkezinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan ülkelerinin çocukları ve yetişkinleri dans dersleri alıyor...

Hedeflerinin Türkiye'de balo dansını yaygınlaştırmak ve bu dalda spor müsabakaları yapmak olduğunu söyleyen Larisa Nikolaevna Volkovskaya, dans merkezinden yaklaşık 300 kişinin faydalandığını ifade ederken, "Kapımız herkese açık, dansı seven ve öğrenmek isteyen herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı...

Oldukça nezih bir ortamda hizmet veren Al Lara Dans Merkezi, gerçekten işini iyi bilen, kalifiye öğretmenlerle yoluna devam ediyor...

Dansa meraklı olan herkese şiddetle tavsiye ederim...

Asla pişman olmayacaksınız...

Kefili benim...

Nokta...