Macide Restoran'da hizmet çok kaliteli

ALANYA'NIN nezih mekanlarından Macide Restoran, profesyonel ekibiyle hizmet verirken, kalitesiyle dikkat çekmeye devam ediyor...

Kaliteyi asla tesadüflere bırakmadıklarını ifade eden Macide Restoran'ın başarılı işletmecisi Ali Karalar, "Malzeme seçiminde nasıl son derece titiz davranıyorsak, birlikte çalışacağımız personel seçiminde de son derece titiz davranıyoruz...

Hizmet sektöründe profesyonel elaman bulmak zor olsa da biz Macide Restoran olarak güzel bir ekip kurduk...

Gerek mutfağımızda gerek salonda çalışan tüm personelimiz, işinde profesyonel olmuş isimler...

Tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Alanya'nın sevilen sanatçısı Erdem Gündüz'ün sahne aldığı Macide Restoran'ın personellerini yürekten kutluyorum...

Nokta...