Alanya'nın köprüleri (2)

Bilader dün Alanya'nın köprülerine bi giriş yabdıdıg, böön devam ediyoz. Benim duydumööre Hacat Köprüsü yookan da millet bayaa bi irezillig çegmişimiş. Engi çaylardan geçerkene çog çocug, adam booldu. O vakıdlarda çog ananın, bobanın ciyeri yandı. Bi de Alanya'da esgiden beri bi laf denir. "Dimçayı Köprüsü yıkılsa, zarar kime, Kesdelli'ye" denir. Neci endööle denir, deeverem. Bilader, hindi endee köprüyü Kesdel, Mamıdlar, Gargıcag, Sedire, Domalan gullanıyoru. O vakıdlarda taa çog Kesdelliler gullanırdı. Engi laf da ondan denirdi. Bilader Alanya'da engi köprü işi 100 senedir gonuşulur. Bi vakıdlar Alara Köprüsü gonuşulmuş, bi vakıdlar Dimçayı Köprüsü gonuşulmuş, bi vakıdlar da Sedire Köprüsü gonuşulmuş. Köprüler möhüm. Ali Emmim, Memed Agam, Aşa Abam, alayı engi köprüden geçiyoru. Dee bi vakıdlar bana yaşlı bi goca deggeldidi. Sedire'nin yörüglerindenimiş. Gel gelelim, benim yazı yeri gene biddi. Gocayı bazarörtesi günü annadıvereem bilader.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader dün Alanya'nın köprülerine bi giriş yabdıdıg, böön devam ediyoz. Benim duydumööre Hacat Köprüsü yookan da millet bayaa bi irezillig çegmişimiş. Engi çaylardan geçerkene çog çocug, adam booldu. O vakıdlarda çog ananın, bobanın ciyeri yandı. Bi de Alanya'da esgiden beri bi laf denir. "Dimçayı Köprüsü yıkılsa, zarar kime, Kesdelli'ye" denir. Neci endööle denir, deeverem. Bilader, hindi endee köprüyü Kesdel, Mamıdlar, Gargıcag, Sedire, Domalan gullanıyoru. O vakıdlarda taa çog Kesdelliler gullanırdı. Engi laf da ondan denirdi. Bilader Alanya'da engi köprü işi 100 senedir gonuşulur. Bi vakıdlar Alara Köprüsü gonuşulmuş, bi vakıdlar Dimçayı Köprüsü gonuşulmuş, bi vakıdlar da Sedire Köprüsü gonuşulmuş. Köprüler möhüm. Ali Emmim, Memed Agam, Aşa Abam, alayı engi köprüden geçiyoru. Dee bi vakıdlar bana yaşlı bi goca deggeldidi. Sedire'nin yörüglerindenimiş. Gel gelelim, benim yazı yeri gene biddi. Gocayı bazarörtesi günü annadıvereem bilader.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.