Alanya'nın köprüleri (2)

Bilader dün Alanya'nın köprülerine bi giriş yabdıdıg, böön devam ediyoz. Benim duydumööre Hacat Köprüsü yookan da millet bayaa bi irezillig çegmişimiş. Engi çaylardan geçerkene çog çocug, adam booldu. O vakıdlarda çog ananın, bobanın ciyeri yandı. Bi de Alanya'da esgiden beri bi laf denir. "Dimçayı Köprüsü yıkılsa, zarar kime, Kesdelli'ye" denir. Neci endööle denir, deeverem. Bilader, hindi endee köprüyü Kesdel, Mamıdlar, Gargıcag, Sedire, Domalan gullanıyoru. O vakıdlarda taa çog Kesdelliler gullanırdı. Engi laf da ondan denirdi. Bilader Alanya'da engi köprü işi 100 senedir gonuşulur. Bi vakıdlar Alara Köprüsü gonuşulmuş, bi vakıdlar Dimçayı Köprüsü gonuşulmuş, bi vakıdlar da Sedire Köprüsü gonuşulmuş. Köprüler möhüm. Ali Emmim, Memed Agam, Aşa Abam, alayı engi köprüden geçiyoru. Dee bi vakıdlar bana yaşlı bi goca deggeldidi. Sedire'nin yörüglerindenimiş. Gel gelelim, benim yazı yeri gene biddi. Gocayı bazarörtesi günü annadıvereem bilader.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.