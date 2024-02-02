Alanya'nın köprüleri

Bilader gene öndüün hööle esgilere dooru bi geddim. Alanya köprü işinden bayaa bi çegdi. Bi vakıdlar da Alara Çayı'nda köprü olmadıından milled öte yakaya tadda sallarıla geçerdi. Engi salın üsdünde milled bildiin linlin guşu gibi oynarımış. Milletin devesi, eşşee, gatırı, inee, davarı çoo vakıd engi salın üsdünden suya düşüverir, boolurumuş. Zehre çovalları suya düşdüünden milled boğdaysız galırımış. Onun uçun, Alara Köprüsü yapıldıında millet bayram edmişimiş. Esgilerde engile tignoloci olmadıından köprülerin çoo taddadan olurdu. Gene benim güccüglüümde, biz megdebe gederkene hindiki Sugözü Çayı'nın üsdündee köprüler yoodu. Engi çayın üsdünden geçiceez deyi dinimiz imanımız gevrerdi. 60'lı yılların sonuna dooru Alanya'ya Sabri Yorulmaz deyi bi gaymakam geldi. Bi köprü ıramedli Aaçbacag Amad Emmi'nin ora, bi köprü de acıg yokarısına, ıramedli çidci Emin Dayı'nın ora yabdırıverdi. Millet o vakıd ıraat eddidi. Gaymakam Sabri Yorulmaz hindi ölügdür. Allah gani gani ıramed eylesin. Engi yazının taa öörü var.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader gene öndüün hööle esgilere dooru bi geddim. Alanya köprü işinden bayaa bi çegdi. Bi vakıdlar da Alara Çayı'nda köprü olmadıından milled öte yakaya tadda sallarıla geçerdi. Engi salın üsdünde milled bildiin linlin guşu gibi oynarımış. Milletin devesi, eşşee, gatırı, inee, davarı çoo vakıd engi salın üsdünden suya düşüverir, boolurumuş. Zehre çovalları suya düşdüünden milled boğdaysız galırımış. Onun uçun, Alara Köprüsü yapıldıında millet bayram edmişimiş. Esgilerde engile tignoloci olmadıından köprülerin çoo taddadan olurdu. Gene benim güccüglüümde, biz megdebe gederkene hindiki Sugözü Çayı'nın üsdündee köprüler yoodu. Engi çayın üsdünden geçiceez deyi dinimiz imanımız gevrerdi. 60'lı yılların sonuna dooru Alanya'ya Sabri Yorulmaz deyi bi gaymakam geldi. Bi köprü ıramedli Aaçbacag Amad Emmi'nin ora, bi köprü de acıg yokarısına, ıramedli çidci Emin Dayı'nın ora yabdırıverdi. Millet o vakıd ıraat eddidi. Gaymakam Sabri Yorulmaz hindi ölügdür. Allah gani gani ıramed eylesin. Engi yazının taa öörü var.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.