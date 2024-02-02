Adem Başkan'dan gövde gösterisi

ÖNCE şunu söyleyeyim...

Saat 19.00'da başlayacağı duyurulan bir toplantının bir buçuk saat gecikmeyle saat 20.30'da başlamasına anlam veremedim...

Salonu hınca hınç dolduran insanları bu kadar uzun süre bekletmek, işkence yapmaktan başka bir şey değildir...

Kimse kusura bakmasın ama böyle...



ADEM BAŞKAN'A SEVGİ SELİ



Yaklaşık bir buçuk saat gecikmeyle de olsa, Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkanı ve Başkan Adayı MHP'li Adem Murat Yücel ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, salona sevgi gösterileri arasında omuz omuza girdiler...

Özellikle Adem Başkan'a büyük bir sevgi seli vardı...



CUMHUR İTTİFAKI RUHU



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, konuşmalarında Cumhur İttifakı ruhuna vurgu yaptılar...

Dün yapılan tanıtım toplantısında Cumhur İttifakı ruhu gerçekten vardı...

Hem AK Partililer hem de MHP'liler, salonu tıklım tıklım doldurarak coşkuya ortak oldular...

Eğer bu ruh seçim sandıklarına da firesiz yansırsa Adem Başkan'ın işi çok daha kolaylaşır...

Önümüzde yaklaşık 2 aylık bir süre var...

Bu süre içinde gerek İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Osman Öçelik'in, özellikle AK Parti seçmenlerine yönelik çok çalışma yapmaları lazım...

Hangi aday, kendi partilerinin adayı olmadığı için biraz buruk olan AK Parti seçmeninden daha fazla oy almayı başarırsa bir adım öne geçer...

Öyle görünüyor ki, Alanya'da yerel seçimlerin kaderini AK Parti seçmenleri belirleyecek...

Son tahlilde Adem Başkan, dün akşamki görkemli tanıtım toplantısı ile gövde gösterisi yaptı...

Konuşması da oldukla coşkuluydu...

Sık sık alkışlarla kesildi...

10 yılda yaptığı hizmetleri, beyaz perde üzerinde bir bir anlattı...

Adem Başkan 10 yılda az şey yapmamış gerçekten...

Alanya için çok kıymetli hizmetlere imza atmayı başarmış...

Yaptıkları, yapacaklarının teminatı...

Adem Başkan'ı tebrik ediyorum...

Ve Alanya adına teşekkür ediyorum...

Son sözü 31 Mart günü Alanya seçmeni söyleyecek elbette...

Nokta...