Alanya ne yazık ki sürgün yeri oldu

ÇOK değil bundan bir kaç yıl önce devlet memurları Alanya'ya tayin olabilmek için can atarlardı...
Alanya'ya gelebilmek için torpil filan ararlardı...
Ancak sadece bu kira bedelleri nedeniyle işin rengi maalesef değişti...
Alanya artık "Sürgün kenti" haline geldi...
Kimse gelmek istemiyor...
Alanya'ya tayini çıkanlar bir yolunu bulup başka yerlere gitmek için mücadele ediyorlar...
Ev sahiplerinin vicdanları bu sorunu çözmeyecek, bu kesin...
Kim yapacak, nasıl yapacak bilemiyorum ama birilerinin bu soytarılığa, şarlatanlığa "Dur" demesi lazım...
Kira fiyatları her geçen gün biraz daha yukarılara tırmanıyor…
Özellikle sosyal medya üzerinden bazı uyanık emlakçılar algı operasyonları yapmaya devam ediyorlar…
Alanya’dan kaçışlar çoğalıyor…
Memur, hemşire, öğretmen, polis…
Alanya’ya gelmek, burada görev yapmak istemiyorlar…
Durum gerçekten vahim...
Nokta...
ÇOK değil bundan bir kaç yıl önce devlet memurları Alanya'ya tayin olabilmek için can atarlardı...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.