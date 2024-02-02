Büyükşehir Belediyesi Alanya'da dökülüyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan şehir içi ulaşımı konusunda sorunlar bitmek bilmiyor...
Halk otobüsleri ile ilgili şikayetler her geçen gün artarken, otobüs duraklarının hali de içler acısı...
Alanya'nın merkezi yerindeki otobüs durağının oturulamaz hale gelmesine isyan eden vatandaşlar,
"Alanya'nın en merkezi yeri olan Başkent Hastanesi karşısındaki otobüs durağı oturulamaz halde ama ne gören var ne de ilgilenen var...
Bu durak çok kullanılan bir durak çünkü çevrede hastane var, vergi dairesi var, banka ve işyerleri var...
Başka yerlerde duraklar klimalı yapılırken, Alanya'da vatandaşa adeta işkence ediliyor"..
Çok haklı bir tepki...
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi için söylüyorum...
Eller gider Mersin'e, bizimkiler gider tersine...
Bilmem anlatabildim mi?
Nokta...
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan şehir içi ulaşımı konusunda sorunlar bitmek bilmiyor...
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.