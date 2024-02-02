Büyükşehir Belediyesi Alanya'da dökülüyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan şehir içi ulaşımı konusunda sorunlar bitmek bilmiyor...

Halk otobüsleri ile ilgili şikayetler her geçen gün artarken, otobüs duraklarının hali de içler acısı...

Alanya'nın merkezi yerindeki otobüs durağının oturulamaz hale gelmesine isyan eden vatandaşlar,

"Alanya'nın en merkezi yeri olan Başkent Hastanesi karşısındaki otobüs durağı oturulamaz halde ama ne gören var ne de ilgilenen var...

Bu durak çok kullanılan bir durak çünkü çevrede hastane var, vergi dairesi var, banka ve işyerleri var...

Başka yerlerde duraklar klimalı yapılırken, Alanya'da vatandaşa adeta işkence ediliyor"..

Çok haklı bir tepki...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi için söylüyorum...

Eller gider Mersin'e, bizimkiler gider tersine...

Bilmem anlatabildim mi?

Nokta...