Depremzedeye çifte pasta

HATAY'DA yaşadığı deprem felaketinin ardından Alanya'ya yerleşen ve turizm sektöründe çalışmaya başlayan Semiha Sönmez, dün doğum gününü kutladı...

Yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Semiha Sönmez'in özel gününde çifte pasta kesildi...

Doğum gününü unutmayarak kutlayan tüm dostlarına teşekkür eden Semiha Sönmez, "Kötü günlerden sonra Alanya'da beni yalnız bırakmayarak destek olan herkese çok teşekkür ederim...

Alanya çok güzel bir şehir, burada yaşamaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı...

Ben de Semiha Sönmez'e yeni yaşında mutlu yıllar diliyorum...

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