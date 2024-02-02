Depremzedeye çifte pasta

HATAY'DA yaşadığı deprem felaketinin ardından Alanya'ya yerleşen ve turizm sektöründe çalışmaya başlayan Semiha Sönmez, dün doğum gününü kutladı...
Yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Semiha Sönmez'in özel gününde çifte pasta kesildi...
Doğum gününü unutmayarak kutlayan tüm dostlarına teşekkür eden Semiha Sönmez, "Kötü günlerden sonra Alanya'da beni yalnız bırakmayarak destek olan herkese çok teşekkür ederim...
Alanya çok güzel bir şehir, burada yaşamaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı...
Ben de Semiha Sönmez'e yeni yaşında mutlu yıllar diliyorum...
Nokta...
HATAY'DA yaşadığı deprem felaketinin ardından Alanya'ya yerleşen ve turizm sektöründe çalışmaya başlayan Semiha Sönmez, dün doğum gününü kutladı...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.