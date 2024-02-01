Alanya’da Şahin’i kıskananlar çatlasın…

MEHMET Şahin…

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini 2 dönem başarıyla yaptıktan sonra, yaklaşık 2 yıl önce Alanya Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayarak sahaya indi…

Mensubu olduğu bir siyasi parti olmadan aday olduğunu açıklayarak, Alanya’nın siyaset tarihinde bir ilke imza attı…

Bir süre önce yolu İYİ Parti ile kesişti…

Ve İYİ Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak resmen açıklandı…

Hiçbir partiye mensup olmadan yaklaşık 2 yıldır yaptığı çalışmaları şimdilerde İYİ Parti çatısı altında yapmaya devam ediyor…

İYİ Parti ile kan uyuşmazlığı yaşamadı…

Çabuk adapte oldu…

İYİ Parti seçmeni de Mehmet Şahin’i kabul edip, bağrına bastı…

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin Alanya’da oldukça iddialı belediye başkan adaylarından birisi olarak durmadan çalışmaya devam ediyor…

Performansı kıskanılacak düzeyde…

Hem Alanya merkezde hem de Alanya kırsalında gece gündüz, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden yüksek tempoyla yoluna devam ediyor…

Sosyal medya hesaplarını çok iyi kullanıyor…

Bu alandaki performansı da kıskanılacak düzeyde…

Alanya halkının Mehmet Şahin’e olan ilgisi, sevgisi ve desteği her geçen gün biraz daha artıyor…

Mehmet Şahin’in bu yükselişini görenler ve kıskananlar, zaman zaman engelleme girişimlerinde bulunmaktan geri durmuyorlar…

Tıpkı dün olduğu gibi…

Mehmet Şahin, çırak olarak adım attığı Alanya Sanayi Sitesini, bu kez Belediye Başkan Adayı olarak ziyaret etti…

Sanayi esnafı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı…

Çırağından kalfasına ve ustasına kadar istisnasız herkes Mehmet Şahin’i bağrına bastı…

İşte bu görüntülerin yer aldığı video Mehmet Şahin’in sosyal medya hesaplarında paylaşıldı…

Mehmet Şahin’e olan yoğun ilgi ve sevginin yer aldığı görüntüler, kısa süre içinde bazı mecralarda engellenmeye çalışıldı…

Kim ya da kimlerin yaptığını bilmiyorum ama bu çabaların ortaya koyduğu tek bir gerçek var…

Mehmet Şahin’in büyüklüğü…

Başarısı…

Şunu da söyleyeyim…

Bunlar beyhude çabalar…

Ne demiş elleri öpülesice atalarımız…

“Güneş balçıkla sıvanmaz”…

Ne yapılırsa yapılsın, Alanya’da Mehmet Şahin gerçeğinin üstünü kapatmaya kimsenin gücü yetmez…

Son tahlilde “Kıskananlar çatlasın”…

Nokta…