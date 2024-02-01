Milli İktisat Politikası

İdeolojik tartışmaların en önemli fiiliyatı iktisat terimler üzerinden yürütülmektedir. Batı kültürü “liberal ekonomi” sisteminin karşısında “sosyalist iktisat” düzeni durmaktadır. Sovyetler Birliğinin dağılması, komünist rejimin yıkılmasıyla sosyalist, devletçi düzen kapitalizme kaymıştır. Türk milli iktisat sisteminde millet sektörü de yer almaktadır. Siyaset kurumları programlarında milli iktisat sistemine yer vermemektedir…



T.C. kurucusu, Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılında düzenlediği İzmir iktisat kongresinde milli iktisat sistemi, karma ekonomi düzeni benimsenmiş, üretim ekonomisine büyük önem verilmiştir. Yani, ülkenin kalkınması için;

a) Alın teri, miras hakkı, helal kazanç mülkiyet hakkına dayalı "özel sektör"...

b) Milli yönden stratejik önem taşıyan ağır sanayi, vatandaşın yapamayacağı büyüklükteki yatırımlar, işletmeler, petrol, maden, savaş sanayi... vs. " devlet sektörü"...

C) Çalışanlarını fabrikaya ortak etmek ve geniş halk kitlelerini şirket, kooperatif, vakıf, tarım, hayvancılık, alanlarında teşvikle halkı zenginleştirecek "millet sektörü"...



Özel sektör ağırlıklı kalkınma modelleri kapitalist sistemleri doğurmaktadır. "Bırakınız yapsınlar; bırakınız etsinler." felsefesine haizdir. Zengini zengin; fakir daha fakir yapar. Kapitalist azınlığın hükümete hâkimiyeti ve müdahalesi söz konusudur. Sermayenin emeği sömürdüğü, kamu imkânlarının politika ve zenginlerin lehine kullanıldığı; kamu borçlarının halka yüklendiği vahşi kapitalist sömürü düzenidir…



Devlet sektörü ağırlıklı yönetim şekilleri sosyalist bloklarda konuşlanmıştır. Sosyalist blokun dağılmasından itibaren tüm iktisadi sektörleri elinde tutan devlet yönetim şekilleri sayısı azalmış, komünist rejimler çökmüştür. Yıllarca halkını sömüren mülkiyet hakkı tanımayan yönetimlerde devlet zengin, güçlü; milleti fakir, yoksuldur...



Milli İktisat kongresi İzmir’de 1935’de toplanmış, karma ekonomi sistemini benimsemiştir. Devlet sektörü dışında; özel sektörün gelişmesine engel teşkil etmez. Devlet eliyle halkı desteklemek, vatandaşı zenginleştirecek, üretime sevk edecek imkânların yaratılması ve mülk sahibi yaparak geleceğinin desteklenmesini önerir…



Anlaşılması gereken zengin devlet halkı; zengin özel sektör emeği sömürmektedir. Sömürünün ortadan kalkması için halk çalıştığı fabrikalara ortak olarak hem maaşını alacak, hem kâr payına sahip olarak, hem de evlatlarına hisse veraset bırakacak, gelecekteki umudu olacaktır. Halkı üretken ve zengin, özel sektörü verimli, devlet sektörü güçlü milletler ancak büyük devlet ve zengin millet havasıyla kalkınmış olur...



Üçüncü yol diye ifade edilen milli ülkü hareketi, 9 Işık sistemi halkı ayıran sosyalist ve kapitalist sınıf sistemine karşı mesleki guruplara göre sosyal dilim örgütlenmesini önermektedir. Kapitalizm sağ, sosyalizm sol siyasetin izlediği yoldur. Her iki düzende de sınıf ve sömürü söz konusudur. Türk ülküsü sömürüye karşı adaleti savunan milli kültür değerlerini evrensel düzeyinde sağ ve sol felsefelerin değerler bütünüyle harmanlayan karma ekonomiyi en doğru model olarak sunmaktadır.



Türkiye milli iktisat politikasını çok partili sisteme geçince liberal ekonomiye terk etmiş; zengin daha zengin; fakir daha fakir bırakılmıştır. Türkiye yüzyılında ekonomi politikaları “irrasyonel, akıl dışı zeminden; yeniden rasyonel, akılcı zemine” dönme kararı alınmıştır. Din ile devlet işleri örtüşünce akıl enflasyona yenik düşmüştür…