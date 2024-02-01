Garınıla kelle bunnumda tütüyoru

Bilader, Alanya'da gari hakiki garın çorbasııla kelle çorbasına deggelemeyom. Her şey ayın oyun olmuş. Esgi Alanya'da davar kesildiinde kellesi gözelcemeg beere gonurdu. Davarın gannı yarılır, boku dökülür, gene gözelcemeg münasib beere gonurdu. Çoo vakıd alavlıca bi ataş yakılır, demir gızdırılır, endee ataşda kelle ütülürdü. Hususi kelle ütücüler de varıdı. Demirçilig çarşısında kelle üten biseel demirçi varıdı. En başında Maayetin Hüseen Emmi varıdı. Endee kelle ütüldügden soona evde bişirilirdi. Kelle çorbası sarımsaala, sirkeele olduumudu gözel olurdu. Soonacıma, boku dökülen garın gaynar suula gurçlanırdı. Sabınıla, sovanıla gözelcemeg yıkanırıdı. Soona endee garın ince ince gıyılır, gıymadan gülüg yapılır, pirincile gülüglü garın çorbası bişiriliridi. Engi çorbanın dadına doyum olmazıdı. Hindiki hanimler ne kelle ütmesini biliyoru, ne de garın gurçlamasını biliyoru. Engi işleri bilen hanimler, gelin olucag gızlarına ööretsinler. Ööretsinler de aldıgları heriflere kelle çorbası bişiriversinler, gülüglü garın çorbası bişiriversinler. Engi çorbalarımız unudulmasın.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.