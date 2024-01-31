Zaman sıçıraab gediyoru (3)

Bilader böön gene esgileri annadmaya devam ediyoz. Okul salındıında yayla vagdı gelirdi. Gara inee yaylaya çeker gederdig. Engile hususi yaylaya ineg çeken adamlar varıdı. İnee yaylaya götürürler, bi arılıg alırlardı. İnee ben ıramedli Mamıdseeli Kıncı'nın Hasan Emmi'le barabar götürürdüm. Birinde gene yayla vagdı geldi, Kıncı'nın Hasan'ıla barabar birer ineg yuları aldıg elimize, yaylaya dooru çegmeye başladıg. Gederkene azıg büküverdileridi. Gari Eşşegdayandıran'a vardıımızda yoruldug, acıgdıg. Bi çardaa oturdug, azıgları çözdüg, içinde gara cöccemli guru çökelig, yumurta, guru sovan var gari. Azıgları yedig. İnegler de yorulduundan ıcıg yaddılarıdı. Gari gedicez emme inegler gagmaayoru. Oğraş oğraş emme galdıramadıg inegleri. Nabıcaz deyi düşünükene, bi bagdıg aşşadan aarı Gocaasanlı Yörügleri geliverir. Onlar da yaylaya göçüyollar. Gocasanlı Yörüglerinin içinde ıramedli Göde Kerim var, Ayrancı var, Tat Ali var, Garasoku var. Behider olsunlar, bizim ineglere yanaşdılar. Biri ineen gıçından duddu, öteki guyruunu çegdi, biri süsmeenden duddu, inegler 'Noluyoru acab?' derkene taa gürpedeneg gagdılar.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.