Alanya'da Osman Özçelik çok iddialı

YEREL seçimler öncesinde Alanya siyaseti iyiden iyiye ısınmaya başladı...

Alanya bu anlamda dün oldukça hareketli bir gün yaşadı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik'in tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi...

Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan toplantı oldukça coşkulu ve heyecanlıydı...

Tıklım tıklım dolan salondaki insanların, Osman Özçelik'e verdikleri büyük destek, seçimin kazanılacağına olan inançlarını ortaya koydu...



DOĞRU ADAY ÇOK ÖNEMLİ



Özellikle yerel seçimlere doğru adaylarla giren partiler her zaman bir adım önde olurlar...

CHP Alanya'da bulabileceği en doğru adayı buldu...

Osman Özçelik ismi, yıpranmamış, şaibesiz bir isim...

Doğruluk ve dürüstlük kavramlarıyla anılan bir isim...

Dün yapılan tanıtım toplantısında gördüm ki, hem Osman Özçelik hem de CHP'liler, seçimi kazanacaklarına sonuna kadar inanmışlar...

Bu inanç çok önemli ve çok kıymetli...



2019'DA YAPILAN HATA



2019 yerel seçimlerine İYİ Parti ile ittifak yaparak giren ve ortak aday Abdullah Sönmez'i desteklemek zorunda kalan CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda, bugünkü inanç o günlerde zerre kadar yoktu...

Rakibi Adem Murat Yücel, düzenlediği tanıtım toplantısında yeri göğü inletirken, Abdullah Sönmez tanıtım toplantısı bile düzenlemekten aciz kalmıştı...

Sonuç olarak da fark yiyerek seçimi kaybetmişti...

CHP bu kez aynı hatayı yapmadı...

Osman Özçelik'in tanıtıldığı toplantı ile bu kez fark yaratmayı başardı...

Bunda Osman Özçelik'in de büyük payı var elbette...

Profesyonel olmayı biliyor...

Neyi, nerede, ne zaman yapması gerektiğini biliyor...

Aktif siyasette çok yeni olmasına rağmen, 40 yıllık siyasetçilere taş çıkartır gibi davranıyor...

Osman Özçelik, hem aktif siyasete hem de CHP Alanya Belediye Başkan Adaylığına çok ama çok yakıştı...

Seçimi kazanacağına inanıyor...

"Başlıyoruz, başaracağız" diyor...

Dün yapılan tanıtım toplantısında şahit olduğum bu inançla yoluna devam edecek olan Osman Özçelik, Alanya Belediye Meclisi için doğru liste yapmayı da başarırsa iddiası daha da artar...

Yarın akşam da Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel'in toplantısına tanıklık edeceğiz...

Son tahlilde Alanya'yı 31 Mart'ta kıran kırana bir seçim heyecanı bekliyor...

Ben de büyük bir merakla 31 Mart'ı bekliyorum doğrusu...

Nokta...