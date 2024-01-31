Mehmet Şahin'e Alara'dan destek

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, dün Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, parti teşkilatı yöneticileri ve Alara Muhtarı Arif Çelik ile birlikte Alara Mahallesi’nde halk ile bir araya geldi...

Büyük bir coşku ve sevgi gösterisi ile karşılanan Şahin, tüm mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşıp, sohbet ederek beklentilerini dinledi...

Program kapsamında mahalle sakinlerine yaptığı konuşma ile sağlık, altyapı ve çevre gibi konular başta olmak üzere projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, vatandaşlara da söz vererek onların beklenti ve önerilerini dinledi...

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, “Biz Mehmet Şahin sözüne inanıyoruz...

Mehmet Şahin sözünün ne anlama geldiğini artık herkes biliyor...

Bizde kendisinin neler yapabileceğini biliyor ve kendisini destekliyoruz” ifadelerini kullandılar...

Evet...

Mehmet Şahin sözü...

Çok kıymetli, çok değerli bir kavram...

Bravo Mehmet Başkan...

Nokta...