Abdullah Sönmez taraf mı değiştirdi

2019 YEREL seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan ancak seçimi kaybeden Abdullah Sönmez'in, önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel'i destekleyeceği konuşuluyor...

Abdullah Sönmez, önümüzdeki seçimler için İYİ Parti'nin Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu...

Ve aday gösterileceğine çok inanıyordu...

Ama olmadı...

İYİ Parti, "Mehmet Şahin" dedi...

Durum böyle olunca da Abdullah Sönmez, büyük bir şok yaşadı, doğal olarak...

İşte bu şokun etkisiyle olacak ki, yönünü Adem Murat Yücel'e çeviriverdi...

Bunu ben söylemiyorum...

Alanya'nın siyasi kulislerinde dilden dile dolaşıyor...

Ayrıca...

Alanya Belediye Meclis Üyeliği beklentisi olduğu da söyleniyor...

Adem Başkan bu durum karşısında ne yapar, ne düşünür, bilemiyorum...

Abdullah Sönmez'i listesine alır mı, almaz mı, bunu da bilemiyorum...

Ama Abdullah Sönmez'in bu tavrını çok iyi anlayabiliyorum doğrusu...

Merak edenlere bizzat anlatabilirim...

Nokta...