Alanya trafiğinden şikayetler çoğalıyor

BU konuyu sık sık gündeme getirdiğimi biliyorum...

O kadar çok şikayet geliyor ki, gündeme getirmemek mümkün değil...

Alanya merkezden Mahmutlar'a 1 saatte gidebildiğini anlatan bir taksici, "Yaklaşık 30 yıldır bu işi yaparım, Alanya trafiğini ilk kez bu şekilde görüyorum" dedi, misal..

Her geçen gün daha da büyüyen bu sorun, gerçekten "İllallah" dedirtiyor...

Bundan yaklaşık iki yıl önce 10 dakikada gidebileceğiniz bir noktaya en az yarım saatte ulaşabiliyorsunuz...

Özellikle şehir merkezindeki keşmekeş, meşhur İstanbul trafiğinden bile daha kötü hale geldi...

Kısa süreli tedbirler nasıl alınır bilemiyorum ama en azından Alanya'nın gelecek 30 yılını hesap ederek yeni projeler üretilmeli...

Son tahlilde Alanya her anlamda yaşanılmaz bir kent olma yolunda koşar adımlarla ilerliyor...

Nokta...