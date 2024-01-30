Alanya siyasetinde bel altı vurmalar

“BİR deli kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkaramadı” diye bir söz var, bilirsiniz…

Dün tam da bu söze uyan bir gelişme yaşandı Alanya’da…

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün, katıldığı bir düğünde kavgaya karıştığı, hatta bir kişinin iki dişini yumruğuyla kırdığı şeklinde bir haber düştü bazı sitelere…

Haberi görünce şaşırdım doğrusu…

“Allah Allah” dedim, kendi kendime…

Benim tanıdığım Mustafa Sünbül, bunu yapabilecek karakterde bir insan değil çünkü…

Kısa bir telefon trafiğinden sonra olayın aslını öğrendim…

Mustafa Sünbül, düğünde kavga eden iki grubu ayırmak amacıyla kavganın ortasına dalmış…

O sırada taraflardan birisi, diğer taraftaki birisinin dişlerini kırmış…

Olayın özeti bu…

Kaldı ki, dişi kırılan şahsın kardeşi, dün Yeni Alanya Yazı İşleri Müdürü sevgili Kübra Kaş’ı arayarak, olayın çarpıtıldığını, Mustafa Sünbül’ün kavgayı ayırmaya çalıştığını anlattı…

HEDEF ADEM MURAT YÜCEL

Burada asıl hedef MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül değil elbette…

İki aile arasında kavganın yaşandığı mekanda Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel de var…

Asıl hedef MHP’li Adem Başkan…

Önümüzde bir seçim var, malumunuz…

Seçim öncesi bu tür olaylarla çok karşılaşacağız, adım gibi biliyorum…

Bu sadece Adem Murat Yücel ile ilgili değil…

Tüm adaylar için geçerli…

Bel altı vurmalar…

Aslı astarı olmayan dedikodular…

Kulaktan dolma bilgilerle yapılan haberler…

Neler neler göreceğiz daha…

“Siyaset keşke böyle olmasa” diyeceğim ama maalesef böyle…

Önümüzde yaklaşık 2 aylık bir süre var…

Bu sürede umarım seviye düşmez…

Umarım her aday açıklayacağı projelerle ön plana çıkar…

Alanya halkı bunu bekliyor, bunu istiyor…

Şunu da söyleyeyim…

Bel altı vurmalar hiç inandırıcı olmuyor zaten…

Alanya’da çok değerli başkan adayları var…

Kalitenin ön plana çıktığı bir seçim süreci olsun…

Projelerin havada uçuştuğu bir seçim süreci olsun…

Kim kazanırsa kazansın ama sonuçta kazanan Alanya olsun…

Nokta…