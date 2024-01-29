Alanya'da yerel seçimlerin kaderi

YEREL seçimlere üç aşağı beş yukarı 2 aylık bir zaman kaldı...

Alanya'da seçimlere iddialı girecek 3 aday var...

Mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel...

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik...

Gerek aday oldukları partileri, gerekse şahsi oylarla bu üç adayın da seçimi kazanma potansiyeli var...

Gelecek Partisi Adayı Mevlüt Demir ile Zafer Partisi Adayı Dr. Tahsin Biner, nasıl bir sonuç alırlar bilemiyorum ama seçimi kazanamasalar da, alacakları oylarla seçimi kimin kazanacağı konusunda belirleyici olabilirler...

Alanya'da öyle açık ara favori görünen bir aday yok...

Kıran kırana bir yarıştan sonra, kazanan aday kılpayı farkla kazanacak diye düşünüyorum...

İşte bu nedenle Mevlüt Demir ve Dr. Tahsin Biner'in alacakları oylar belirleyici olma noktasında önemli...

Seçime iddialı girecek adaylar için, önümüzdeki 2 aylık süreç çok kıymetli...

Bu süreçte kendini daha iyi ifade eden ve hata yapmayan aday bir adım öne geçer...

Alanya son yıllarda aldığı hızlı göç nedeniyle adeta sorunlar yumağı haline geldi...

Özellikle trafik ve otopark sıkıntısı her geçen gün biraz daha büyüyor...

Ve Alanya halkı bu sorunlara çözüm olacak projeler bekliyor...

Adem Başkan bu konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışmayı devam ettiriyor...

Bu çalışma 2 aylık süreçte tamamlanacak mı, bilemiyorum...

Diğer taraftan Mehmet Şahin'in de Alanya ile ilgili çok önemli projeler hazırladığını da biliyorum...

Mehmet Başkan, 2 aylık süreçte bunların hepsini tek tek açıklayacak ve avantaj sağlamaya çalışacak...

Osman Özçelik, yarın düzenlenecek törenle tanıtılacak ve tam kapasite ile sahaya inecek...

Özçelik de proje anlamında profesyonel bir ekiple çalışıyor...

Son tahlilde önümüzdeki süreçte projeler adeta havada uçuşacak...

Hangisi daha inandırıcı olmayı başarırsa, ayakları yere sağlam basan projelerle çıkarsa ipi o isim göğüsler...

Alanya halkı sorunlarla boğuşmaktan bıktı usandı artık...

Nokta...