Başkan Yücel'in gençlerle sohbeti

KESTEL Belediye Başkanı seçildiğinde Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gençliğini hep başkan olarak geçirdi...

Genç bir belediye başkanı olarak Alanya'ya oldukça önemli yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyor...

Genç yaşında başkan olan Adem Murat Yücel, geçtiğimiz günlerde Alanya'da gençlerle buluştu...

Gençlere fotoğraf verirken oldukça keyifli bir sohbet yapan Adem Başkan için gençlik ve eğitim her zaman ön planda olmuştur...

Gençlerin de büyük ilgi gösterdiği Adem Başkan, “Alanya'mızın geleceği, ülkemizin aydınlık yarınlarının bekçisi gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağladığımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı...

Son tahlilde Adem Başkan gençleri seviyor...

Gençler de Adem Başkan'ı seviyor...

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