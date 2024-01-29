Mehmet Şahin'e kırsalda büyük ilgi

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, dün Şıhlar, Fakırcalı ve Kocaoğlanlı mahallelerinde halk ile bir araya geldi...

Şıhlar, Fakırcalı ve Kocaoğlanlı mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterisi ile karşılanan Şahin, tüm mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşıp, sohbet ederek beklentilerini dinledi...

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, “Mehmet Şahin’i ilk kez burada görmüyoruz...

Sadece düğünlerimizde değil, kötü günlerimizde de yanımızda oldu...

Özellikle Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevindeyken doğu mahalle yaylaları için hizmete soktuğu ve üç yıldır hizmet etmeye devam eden ambulanslar ve sağlık hizmetleri bizler için çok önemliydi" ifadelerini kullandılar...

Öyle görünüyor ki, Mehmet Şahin'in Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlığı döneminde kırsal bölgelere yaptığı hizmetler unutulmamış ve unutulmayacak...

"Mehmet Şahin kırsalda zayıf kalır" şeklinde algı yaratmaya çalışanların kulaklarına küpe olsun...

Nokta...