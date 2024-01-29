Alanya oryantiring için biçilmiş kaftan

TÜRKİYE Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen yarışlar dün tamamlandı...

Bu organizasyon için Alanya'ya gelen Federasyon Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, DİM TV'de canlı yayında konuğum oldu...

Oldukça keyifli geçen Politik Alanya adlı programıma katılarak bzileri kırmayan Federasyon Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu'na teşekkür ederim öncelikle...

Başkan Çolakoğlu, Alanya'nın oryantiring sporu için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi...

Bu çok önemli...

Dün sona eren yarışlara bin 700'den fazla sporcu katıldı...

Alanya ekonomisine önemli bir katkıdır bu...

Nokta...