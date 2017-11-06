Toplu taşıma araçları yenilecek

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nin otobüs sorunu resmen tarihe karışıyor. 40 bin nüfuslu Alanya'nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar'ın otobüslerinin küçük olması nedeniyle vatandaşlar adeta işkence gibi yolculuk yapıyordu. Küçük otobüsler tıka basa doluyor, klimasız bir şekilde kilometrelerce yol gidiliyordu. Vatandaşın bu haklı isyanını yetkili makamlara duyuran Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top ve Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak'ın yoğun çabaları ile sorun artık tarihe karışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başvuru ile Mahmutlar Mahallesi'ne artık yeni ve daha büyük otobüsler hizmet verecek. Alanya'da şehir içinde hizmet veren otobüslere benzeyen büyük otobüslerle Mahmutlar Mahallesi'ndeki toplu taşımada adeta devrim yaşanacak. 1 Ocak 2018 tarihi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden onay gelmesini bekleyen Mahmutlar Muhtarı Ahmet Top, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ve 36 otobüs şoförü dün alınması gündeme gelen otobüsleri incelediler. Bursa'dan gelen örnek otobüsün 69 artı 1 engelli kişi alabilecek kapasitede olduğu bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden onayın çıkmasının ardından 18 otobüs Mahmutlar Mahallesi'ne hizmet vermesi için Alanya'ya getirilecek.