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MHP'den aşure ikramı

MHP Mahmutlar Mahalle Teşkilatı, Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşa yönelik aşure etkinliği düzenledi

MHP'den aşure ikramı

MHP Mahmutlar Mahalle Teşkilatı, Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşa yönelik aşure etkinliği düzenledi

11 Ekim 2017 Çarşamba 22:29
MHP'den aşure ikramı
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MAHMUTLAR Mahallesi'ndeki Salı Pazarı girişinde kurulan çadırda dualar edildikten sonra vatandaşa aşure ikram edilirken, etkinliğe MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın yanı sıra Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu ve belediye meclisi üyeleri de katıldı. Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Türkdoğan, "Mahalle Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetimini yaptıkları güzel organizasyondan dolayı kutlarım. Allah kabul etsin" dedi.

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Son Güncelleme: 11.10.2017 22:39
Anahtar Kelimeler:
Muharrem AyıMHP Mahmutlar Mahalle Teşkilatı
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