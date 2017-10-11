MHP'den aşure ikramı

MAHMUTLAR Mahallesi'ndeki Salı Pazarı girişinde kurulan çadırda dualar edildikten sonra vatandaşa aşure ikram edilirken, etkinliğe MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın yanı sıra Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu ve belediye meclisi üyeleri de katıldı. Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Türkdoğan, "Mahalle Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetimini yaptıkları güzel organizasyondan dolayı kutlarım. Allah kabul etsin" dedi.
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