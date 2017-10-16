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Alanya'da Muhtar Top'tan vatandaşlara Rusça çağrısı

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, yeni açtıkları Turizm Bilgilendirme Ofisi'nde Rusça kurslarının başladığını söyleyerek vatandaşlara çağrıda bulundu

Alanya'da Muhtar Top'tan vatandaşlara Rusça çağrısı

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, yeni açtıkları Turizm Bilgilendirme Ofisi'nde Rusça kurslarının başladığını söyleyerek vatandaşlara çağrıda bulundu

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:52
Alanya'da Muhtar Top'tan vatandaşlara Rusça çağrısı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN coğrafik ve nüfus yoğunluğu açısından en büyük yerleşim birimlerinin başında gelen Mahmutlar Mahallesi'nde Muhtar Ahmet Top ve Mesut Güreş önderliğinde Turizm Bilgilendirme Ofisi açıldı. Ofiste çalışmalar tüm hızıyla sürerken, önümüzdeki günlerde Rusça kursunun başlayacağı açıklandı. Tüm Alanya'yı kurslara katılmaya davet eden Muhtar Top, "Rusça öğrenmek isteyenler için önümüzdeki günlerde Rusça kursu başlayacak. Kurs için öğretmenimiz hazır. İngilizce kursu kayıtları da devam ediyor. İngilizce ve Rusça öğrenmek isteyenlerin 1 Kasım'a kadar muhtarlık ofisimize kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Kurs için biz ücret almıyoruz ama kursiyerlerin öğretmene cüzi bir ücret ödemeleri gerekiyor" dedi. Alanya'da en fazla Rus'un yaşadığı bölge olarak bilinen Mahmutlar'daki esnafın kursa şimdiden yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

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Turizm Bilgilendirme OfisiAlanyaAntalyaAHMET TOPMahmutlar Mahallesi MuhtarıMesut Güreş
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