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Alanya Belediyesi tuvalet yapacak

Alanya'nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar'ın Muhtarı Ahmet Top, Antalya Büyükşehir ve Alanya belediyelerine seslenerek "Hizmetlere rağmen eksiğimiz çok fazla" dedi

Alanya Belediyesi tuvalet yapacak

Alanya'nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar'ın Muhtarı Ahmet Top, Antalya Büyükşehir ve Alanya belediyelerine seslenerek "Hizmetlere rağmen eksiğimiz çok fazla" dedi

12 Nisan 2018 Perşembe 22:55
Alanya Belediyesi tuvalet yapacak
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MAHMUTLAR Mahallesi'nin öncelikli ihtiyaçlarını sıralayan Top, "Kapalı spor salonu, otogar, fakülte, lise ve düğün salonu noktasında Mahmutlar'da eksiklikler var. Bizim gerekli mecralarla yazışmalarımız sürüyor. Ancak belediyelerimizden de bu konuda desteklerini bekliyoruz" dedi. 
'BÜYÜKŞEHİR'İN BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU'
İki belediye tarafından yönetilen Alanya'da, Mahmutlar Mahallesi'ne de bu belediyelerin büyük hizmetleri olduğunu söyleyen Top, "Antalya Büyükşehir Belediyesi su sorunumuzu çözdü. Ana caddelerimizden birinde sağ ve sol tarafları sıcak asfalt dökerek yolda yaşanan sorunları çözdü. Ayrıca büyükşehir belediyesi spor tesisi, otogar ve mezbaha alanını kapsayan bir projenin de hazırlık aşamasında olduğunu bizzat bana iletti. Büyükşehir'in hala çözemediği sorun ise Mahmutlar'ın dolmuş yetersizliği sorunu. Hem dolmuş şoförleri, hem vatandaşlar perişan. Özellikle sıcak yaz aylarında çok problem oluyor. Bu konuda acil bir çözüm istiyoruz. Bu bizim kanayan yaramız ve artık bir çözüme kavuşturulmalı" diye konuştu.  
MAHALLENİN İHTİYAÇLARINI SIRALADI
"Alanya Belediyesi ise mahallemize 3 tane park kazandırdı" diyen Top, "Ayrıca Alanya Belediyesi tarafından sahil kenarına belirli aralıklarla 4 adet tuvalet yapılacak ve daha büyük bir düğün salonunun da proje aşamasında olduğunu öğrendik. Bunlar dışında mahallemize bir de fakülte yapılmasını istiyoruz. Özellikle diş veya mimarlık fakültesi Mahmutlar'a yapılabilir. Yaz aylarında deniz kenarında bulunan kayalıklardan dolayı burada turistlerimiz denize giremiyor. Bir an önce kumsaldaki 7 kilometrelik kıyıda bulunan bu kayalıklara doğal denge bozulmadan bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Mahallemize 8 semt polikliniği ünitesi açıldı. Ancak burada bir tane bile doktor yok. Polikliniğe en az 4 doktor verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 
 

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AlanyaMahmutlarMuhtarı Ahmet TopAntalya Büyükşehir
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